Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones

Representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero, de Iberdrola, de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), además de otras asociaciones y entidades participaron ayer en la visita a la central hidroeléctrica de Villalcampo.

El acto forma parte de la tramitación del expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas en el río Duero, una vez transcurrido el plazo de 75 años, el 10 de octubre de 2024, desde la concesión a Iberdrola.

Proceso que, a pesar de las prórrogas concedidas, se ha visto retrasado, pues la complejidad técnica y jurídica del expediente impidió resolver en el plazo establecido, que concluía en enero de 2025. Esta circunstancia llevó la Dirección General del Agua (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) a dictar una resolución que conllevó el archivo de las actuaciones realizadas y a incoar un nuevo proceso de extinción, reversión y concurso de los aprovechamientos hidroeléctricos.

Central de Villalcampo / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

En el contexto de ese nuevo expediente, las personas citadas inspeccionaron las instalaciones exteriores (no se pudo acceder al interior por motivos de seguridad), tanto la presa como la toma del túnel-aliviadero y la central hidroeléctrica, para posteriormente trasladarse al Ayuntamiento de Villalcampo y levantar acta de la visita.

En ese acto, los representantes de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, presidida por Javier Aguado (alcalde de San Cebrián de Castro) y María Ángeles Vasallo como secretaria técnica y asesora, además de la Federación Nacional (Femembalses), se ratificaron en las alegaciones presentadas a la Confederación Hidrográfica del Duero durante el primer expediente de extinción de la concesión hidroeléctrica de Villalcampo.

En primer lugar defendiendo que el plazo concesional es de 75 años, que comenzaron a correr desde el 10 de octubre de 1949, y no 99 años como sostiene Iberdrola, cuestión que está pendiente de sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Técnicos en el Ayuntamiento de Villalcampo donde se levantó acta. / A. V.

Los ayuntamientos se ratifican en sus alegaciones para que se les tenga en cuenta a la hora de participar en la redacción del pliego de condiciones para el futuro concurso. Los municipios zamoranos no quieren volver a ser "meros espectadores" en decisiones que afectan al futuro de los pueblos.

Reclaman además que no exista un periodo intermedio desde que se extingue la concesión del aprovechamiento y revierte al Estado hasta la nueva adjudicación, para que evitar dejar de cobrar el IAE y no se vean afectados los ingresos de los ayuntamientos. Existe mucha preocupación por parte de los municipios en ver cómo se resuelve este tema ya que podría suponer una pérdida en la tributación si se retrasan las nuevas concesiones. Los ayuntamientos afectados por la caducidad del aprovechamiento de Villalcampo I y Villalcampo II son los de Villalcampo, Almaraz de Duero, Muelas del Pan, Villaseco del Pan, Pereruela y Moral de Sayago.

Por su parte las asociaciones y personas que comparecen en el expediente han presentado igualmente sus alegaciones en el sentido de que los beneficios generados por la actividad hidroeléctrica en las cuencas reviertan en gran parte en la provincia de Zamora.

Concluidos estos trámites, la Confederación Hidrográfica del Duero dictará una propuesta de resolución y pasará el expediente a la Dirección General del Agua del Miteco que dictará la resolución definitiva.

La extinción de la concesión de Villalcampo es seguida muy de cerca por todos los territorios con embalses ya que se trata del primer gran complejo que abre camino de la caducidad que afectará a 255 concesiones en el territorio nacional antes del 1 de enero de 2030.