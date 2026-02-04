La nieve deja paso al deshielo y la caída de árboles en Sanabria

La comarca de Sanabria amaneció nevada este miércoles, tras la llegada de la borrasca Leonardo que dejó una capa entre 5 y 15 centímetros de nieve en cotas bajas, aunque menos problemática por la lluvia y el rápido deshielo a lo largo de día.

La nieve vuelve a conquistar Sanabria. / Araceli Saavedra

La limpieza de las carreteras a los pueblos de la Sierra de Cabrera, entre Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano, Coso, San Ciprián, Escuredo, Doney, Villarejo de la Sierra, etc. eran una prioridad para vecinos y parque de maquinaria de la Diputación. Los bomberos del Parque Norte intervenían en Vime, Castro de Sanabria, Palacios, Trefacio y Padornelopor caída de árboles y ramas que obstaculizaba la circulación en las vías locales y calles. A primera hora de la mañana quedaban suspendidas cinco rutas escolares a consecuencia del estado de las carreteras vecinales.

Los Agentes Medioambientales se sumaban a las labores solicitadas por los vecinos de Valdespino, Trefacio y Cerdillo en la ZA-P- 2664 en el kilómetro 0,9 por la caída de un aliso que invadía el carril izquierdo en sentido El Puente Trefacio. Una segunda intervención se realizaba en la ZA-L- 2685 de la carretera de Trefacio a Murias y Cerdillo por la caída de un roble que cortaba parcialmente la vía.

El deshielo de las sucesivas nevadas registradas desde enero, hasta estos primeros días de febrero, tienen en vilo a los pueblos de las cotas más bajas de la comarca. Los vecinos de Santa Eulalia del Río Negro viven pendientes de la crecida del río Negro que tras unas horas de calma ayer registraba una tendencia al aumento del caudal.

A las 5:20 horas de la tarde era de 2,30 metros y un caudal de 53,42 metros cúbicos por segundo, una tendencia al alza pero sin llegar aún a nivel amarillo. El lunes, a su paso por la localidad, alcanzaba los 3,58 metros, marcando el máximo del mes, según los datos SAIH Duero, y llegando hasta las primeras construcciones del pueblo más próximas. El espectáculo se vivía en las aguas del río Fontirín, proveniente de Vega del Castillo, tributando su caudal al río Negro, muy crecido desde su nacimiento en Escuredo.

El río Tera registraba también una tendencia al incremento de su caudal con 2,46 metros a las 5 de la tarde y un caudal de 80,11 metros cúbicos por segundo, pendiente de la lluvia y des deshielo.