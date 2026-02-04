Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidas cinco rutas escolares por la nieve en SanabriaUna zamorana reclama los daños al Ayuntamiento tras caerse por pisar un baldosa sueltaDos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle¿Cuándo comenzarán las tareas de limpieza de cauces en tramos urbanos?La caída del turismo de Zamora en 2025
instagramlinkedin

La nieve y el agua de Leonardo desbordan todos los ríos alistanos en los cascos urbanos

Hacia mediodía ya habían caído 24,6 litros y el deshielo y la lluvia de la tarde mantiene al alza las crecidas

El río Aliste bate récords de caudal a su paso por el entorno periurbano de Domez de Alba

VÍDEO | Desbordamiento de los ríos Frío en Riofrío y Aliste en Domez

VÍDEO | Desbordamiento de los ríos Frío en Riofrío y Aliste en Domez

Vicente Río

Chany Sebastián

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y alto Douro) afronta una de las jornadas más complicadas del siglo XXI a nivel meteorológico a causa de la borrasca Leonardo que con unas fuertes precipitaciones volvía a desbordar todos los ríos de la comarca, muy en particular el Aliste, el Frío y el Manzanas, pero también el Cebal, el Mena, el Cabrón, el Espinoso y el Castro en muchas zonas urbanas se salieron de sus cauces.

Los pueblos de Zamora, "hasta arriba" de agua

Los pueblos de Zamora, "hasta arriba" de agua

Ver galería

El parque infantil de Vadillo de la Guareña, inundado por el desbordamiento del río Guareña. / Mariángeles Moreda

Noche complicada la del 3 al 4 de febrero, pues primero caía una fuerte nevada que lograba cuajar en algunos pueblos alistanos hasta 15 centímetros y ya de madrugada la nieve dio lugar a unas intensa lluvias. “Esto es impresionante”, aseveraba Vicente Río mientras captaba llamativas estampas del gran río Aliste a su paso por su pueblo Domez de Alba,

Valga como ejemplo que la estación meteorológica “María Pinta” de Alcañices, atendida por Sergio Castaño López, ya había registrado al mediodía 24,6 litros por metro cuadrado, superándose los 30 litros en la zona alta de la Sierra de la Culebra hacia Peña Mira y San Pedro de las Herrerías. El deshielo de la nieve, a lo que se unía el seguir lloviendo hizo que los ríos siguieran creciendo hacia las 5 de la tarde.

Noticias relacionadas y más

El terreno ya está completamente encharcado, no aguanta y una gota más de agua y toda la que cae va directa a los ríos y arroyos. Ello lleva a pensar que con las previsiones de lluvias las inundaciones se mantendrán a lo largo de los próximos días.

VÍDEO | Cascadas de la Cicutina de Fermoselle y del regato Valduercos de Trabanca

VÍDEO | Cascadas de la Cicutina de Fermoselle y del regato Valduercos de Trabanca

F. Faúndez

TEMAS

Tracking Pixel Contents