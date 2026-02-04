La nieve y el agua de Leonardo desbordan todos los ríos alistanos en los cascos urbanos

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y alto Douro) afronta una de las jornadas más complicadas del siglo XXI a nivel meteorológico a causa de la borrasca Leonardo que con unas fuertes precipitaciones volvía a desbordar todos los ríos de la comarca, muy en particular el Aliste, el Frío y el Manzanas, pero también el Cebal, el Mena, el Cabrón, el Espinoso y el Castro en muchas zonas urbanas se salieron de sus cauces.

El parque infantil de Vadillo de la Guareña, inundado por el desbordamiento del río Guareña. / Mariángeles Moreda

Noche complicada la del 3 al 4 de febrero, pues primero caía una fuerte nevada que lograba cuajar en algunos pueblos alistanos hasta 15 centímetros y ya de madrugada la nieve dio lugar a unas intensa lluvias. “Esto es impresionante”, aseveraba Vicente Río mientras captaba llamativas estampas del gran río Aliste a su paso por su pueblo Domez de Alba,

Valga como ejemplo que la estación meteorológica “María Pinta” de Alcañices, atendida por Sergio Castaño López, ya había registrado al mediodía 24,6 litros por metro cuadrado, superándose los 30 litros en la zona alta de la Sierra de la Culebra hacia Peña Mira y San Pedro de las Herrerías. El deshielo de la nieve, a lo que se unía el seguir lloviendo hizo que los ríos siguieran creciendo hacia las 5 de la tarde.

El terreno ya está completamente encharcado, no aguanta y una gota más de agua y toda la que cae va directa a los ríos y arroyos. Ello lleva a pensar que con las previsiones de lluvias las inundaciones se mantendrán a lo largo de los próximos días.