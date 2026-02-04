Faúndez, sobre los cauces sin limpiar inundados: "Empeorar lo que está mal ya es bastante complicado"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, vuelve a insistir en la necesidad de que la Confederación Hidrográfica del Duero agilice las autorizaciones a los ayuntamientos para acometer las tareas de limpieza de cauces en tramos urbanos. Así lo ha apuntado coincidiendo con los episodios de crecidas que han derivado en numerosos incidentes por desbordamientos en tramos urbanos de toda la provincia de Zamora.

"Empeorar lo que está mal ya es bastante complicado". Con estas palabras, el presidente de la institución provincial recuerda que el "conflicto" que mantiene con el organismo público encargado de la gestión, planificación y control de los recursos hídricos en la cuenca española del río Duero se limita a la diligencia en la gestión de dichos permisos que avalan la actuación de los ayuntamientos a la hora de proceder a la limpieza de sus respectivos tramos, cumpliendo así con su competencia municipal.

La sucesión de temporales ha vuelto a generar numerosos problemas en forma de cauces urbanos colapsados e incapaces de gestionar la creciente avenida de agua en zonas afectadas por la falta de limpieza. Unas tareas que, en el caso de no pocas localidades, se mantienen a la espera de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.

A día de hoy, la Diputación ha ejecutado las tareas de desbroce y retirada de la vegetación en la práctica totalidad de los cauces autorizados con el objetivo de que "no se repitan escenarios" como los ya sufridos en Cerecinos de Campos en 2024.

La climatología adversa condiciona el trabajo del Parque de Maquinaria de la Diputación, si bien los trabajos se reanudarán una vez la situación se estabilice.

Despejadas todas las vías en Sanabria

Los primeros efectos de la borrasca Leonardo obligaba a los equipos de la Diputación a trabajar desde primera hora de la mañana, especialmente en la comarca de Sanabria afectada por un episodio de nevadas generalizadas. Cuatro camiones y una decena de operarios se han afanado a la hora de despejar todas las vías de comunicación, empezando por las cotas más bajas para ir progresivamente ascendiendo a las vías situadas a mayor altitud.

Los trabajos han permitido limpiar las carreteras que comunican el mercado de El Puente de Sanabria con Doney de la Requejada, la carretera de Remesal, la de Villar de los Pisones a Asturianos, la de San Ciprián

Jornada intensa también para los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos con base en Rionegro del Puente al retirar árboles y ramas que impedían la normal circulación en las vías de acceso y circunvalación de Vime de Sanabria, Castro, Palacios, Trefacio y Padornelo.