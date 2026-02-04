Colectivos de Zamora aportan alegaciones al expediente de caducidad de la central de Villalcampo

Colectivos, asociaciones y personas agrupadas en la plataforma Aqua Nostra suman sus alegaciones al expediente de extinción de las aguas del Duero a través de las centrales Villalcampo I y II. Y como parte representada en el proceso, el pasado 3 de febrero participaron en la visita al exterior de las instalaciones de la presa.

En la reunión posterior celebrada en el Ayuntamiento de Villalcampo, la representante de los colectivos, Pilar Calvo, expresó el deseo de participar en el futuro pliego de la nueva concesión e invocó la Ley de Expropiación Forzosa indicando que "al final de la explotación se deberá revertir al Estado, tanto las instalaciones de generación como el propio poblado y el resto de instalaciones como subestación y línea de evacuacuación".

Denuncian que las inversiones realizadas "no repercuten en el entorno, ya que sirven para financiar las arcas del País Vasco. Aquí es donde se produce la energía hidroeléctrica y los zamoranos pagamlos un 35% del impuesto de transporte de energía eléctrica mientras los vascos están exentos de ese impuesto".

Visita de inspección a la presa de Villalcampo / Cedida

En las alegaciones, el colectivo Aqua Nostra evidencia la "incomunicación del Campo Charro con Sayago, que obliga a comunicar las poblaciones por la coronación de la presa de Almendra, traslado de trabajadores al País Vasco contribuyendo a la despoblación de la zona y a su empobrecimiento, ya que njo recierten en impuyestos".

Se cuestionan si se va a llevar a cabo la reversión de los terrenos de la concesionaria (Iberdrola) en Moral de Sayago, "correspondiente a la central nuclear y térmica que no se ha construido".

La plataforma reúne a la Asociación de Agriculturos y Ganaderos Libres de Zamora (Agrygalza), UPL, Terra Sostenible, Viriatos Zamora, María Soledad Gómez Silva, Luis Rodríguez San León, Luis Antonio Nicolás y Pedro Lorenzo Fidalgo.

Estos colectivos participaron en la visita de inspección a las instalaciones hidroeléctricas de Villalcampo junto a representantes de la Confederación Hidrográfica del Duero, de Iberdrola, de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora, y de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses).

El acto forma parte de la tramitación del expediente de extinción del derecho de aprovechamiento de aguas en el río Duero, una vez transcurrido el plazo de 75 años, el 10 de octubre de 2024, desde la concesión a Iberdrola.