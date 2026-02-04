500 euros por nacimiento o adopción: la ayuda con la que este pueblo de Zamora apoya a las familias
Los empadronados pueden solicitar la subvención directa aprobada por el Ayuntamiento de Villalpando hasta el 12 de febrero
A 500 euros asciende la ayuda directa por nacimiento o adopción aprobada por el Ayuntamiento de Villalpando, con la que pretende apoyar a las familias que residen en el municipio.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la concesión de las ayudas, así como las bases y los requisitos que deben cumplir los solicitantes. El plazo para solicitar las ayudas concluye el 12 de febrero y los interesados pueden presentar las solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica de su página web.
La prestación, según las bases, consistirá en una ayuda económica de pago único de 500 euros y será compatible con otras subvenciones concedidas por el Estado, por la Comunidad Autónoma y por Administraciones Públicas.
En la presente convocatoria, serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones que hayan tenido lugar en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Pueden solicitar la ayuda los progenitores o adoptantes del hijo, titulares del Libro de Familia y en los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los padres, será beneficiaron el que tenga la custodia del hijo o la hija.
Los extranjeros que cumplan los requisitos de las bases podrán ser beneficiarios siempre y cuando cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Los solicitantes deberán estar empadronados en el municipio de Villalpando, al menos, un año antes de la fecha del nacimiento o de la adopción y permanecer en dicha situación, de manera ininterrumpida, durante al menos los tres años posteriores al nacimiento o adopción, tanto los beneficiarios como el hijo.
