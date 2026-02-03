El “Santo Patrono” nunca procesionará solo: los últimos 28 feligreses de San Blas de Aliste

San Blas ha puesto el broche de oro a los “Santos Coloraos”, que este año también han hecho honor a su sobrenombre de “Santos de la Nieve”, plantando cara a la adversidad de celebrar en invierno las fiestas en su día propio, cuando los efectivos humanos se sitúan bajo mínimos.

Ni la nieve, ni la lluvia y el frío de los temporales Joseph, Kristín y Leonardo han podido con los devotos de las antiguas vicarias de Aliste y Alba, quienes aseguran que “nuestros patronos nunca caminarán solos”.

La parroquia de San Blas de Aliste tiene como párroco a Teo Nieto Vicente y vicario a José Alberto Sutil Lorenzo, estando como adscrito el sacerdote africano Kizito Chukwudum Ezeaniekwe llegado desde Nigeria a colaborar con el Equipo Pastoral de Misión en Aliste.

San Blas de Aliste es el único pueblo de “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) que toma el nombre del protector contra los males de garganta y sus devotos mantienen la tradición de venerarlo en su día, algo no exento de problemas, pues los efectivos humanos flaquean en estas fechas: “seremos pocos, pero somos los mejores”.

Como manda la tradición desde hace siglos, en la festividad de San Blas estuvieron ellos vestidos de gala para cumplir con el ritual religioso de la misa solemne y la adoración de la reliquia a pesar de lo intempestivo del día que, si a algo invitaba, era a quedarse en casa a la lumbre.

En la iglesia está la imagen de San Blas, más grande, y con la que se ha procesionado este martes: San Blasico. Se bendijeron los lazos que entregados a los devotos les protegerán de los andacios de garganta los próximos 365 días.

Ahora se tomarán unos días de descanso a la espera de los emigrados que regresarán cara al fin de semana para participar el viernes en la fiesta, cuando se volverán a retomar los actos con un concurso de tute y una cena popular a escote para seguir con los bailes al son de la disco móvil “La Saga”.

Día grande el sábado con la celebración en honor al patrono San Blas, aunque esta vez sin cura, habrá celebración de la palabra, y de nuevo se dará a besar la reliquia. Mañana que contará con la animación del grupo de folclore de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.

Tardeo de bingo para niños y mayores y llegada la media noche, San Blas tirará este año la casa por la ventana y contará con una verbena popular para vecinos, allegados y foráneos con la actuación de la orquesta “Musical Compás” de Salamanca.