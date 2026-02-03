Santa Eufemia aspira a convertirse en el "reino" de las energías renovables

Santa Eufemia del Barco podría convertirse en el "reino" de las energías renovables a corto, medio y largo plazo, si prosperan dos proyectos en fase de tramitación. El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zamora ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación fotovoltaica "Peñarroldana".

En un radio de 15 kilómetros en la Tierra de Alba se hallan otras 13 plantas fotovoltaicas construidas o autorizadas, más otras tres, entre ellas la de "Peñarroldana" en tramitación. Solo en el término municipal de Santa Eufemia del Barco (Peñarroldana y El Hierro) se prevé ejecutar una inversión de 44.523.301 euros para la instalación de 139.073 módulos solares.

La futura instalación fotovoltaica de 35,4 MW de potencia instalada en la Tierra de Alba está promovida por la Sociedad Limitada "Parque Eólico Peñarroldana" y, para su instalación y puesta en marcha, está previsto un presupuesto de 20.163.646 euros.

Para su hibridación con el parque eólico "Peñarroldana", contaría con una potencia pico de 39,182 Mwp, 118 inversores y una potencia nominal de 300 kWac. En total, se instalarían 64.233 módulos solares con una potencia pico de 610 Wp.

"Peña Roldana", parque eólico a hibridar. / Ch. S.

Los centros de transformación serán seis con potencias de 9.000 kWA, 6.600 kWA y 3.300 kWA a 40 grados centígrados. Habrá otras instalaciones como un centro de control híbrido auxiliar de estructura modular, con sala de control, aseos, zona de residuos y almacén.

La instalación híbrida en su conjunto nunca podrá superar la potencia en el punto de conexión a la red concedida a la instalación existente, en este caso el parque eólico "Peñarroldana", de tal manera que la instalación en su conjunto contará con los sistemas de protección y medida necesarios que aseguren que la potencia híbrida total no supere la capacidad de acceso concedida.

Según Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental sobre la instalación solar fotovoltaica en Santa Eufemia del Barco, la hibridación tendría lugar con el parque eólico "Peñarroldana", que ya está en funcionamiento, de 35,20MW, compuesto por 22 aerogeneradores con una potencia unitaria de 2,6 MW, con el que compartirá acceso a la red. Las infraestructuras de la planta se ubicarían fuera de Montes de Utilidad Pública, situándose el más cercano a 9,6 kilómetros en dirección al norte en el término municipal de Ferreruela de Tábara, más concretamente el número 18 denominado "La Zamorana".

Por su parte, la Zona Húmeda Catalogada más cercana al emplazamiento es la "Laguna de Alcantarillas", a 13 kilómetros y dentro del término de Riego del Camino. Durante el estudio en campo se ha comprobado que casi el total de la superficie correspondiente al interior de la planta solar presenta terrenos agrícolas, principalmente cultivos de secano (67,71%). La vegetación natural es residual y viene representada principalmente por jarales (17,12%). El resto se encuentra caracterizada por pies aislados en encinas, vegetación ruderal-avarense, pastos de gramíneas altas, majadales, pastizal xerófilo, jarales y repoblación de pinos, sumando un total de 15,17 hectáreas el área de estudio.

Durante las jornadas de campo se detectaron un total de 138 especies de aves, de las que 101 se citaban en bibliografía como reproductoras en la zona, y 122 se han detectado en campo, de las que 37 son nuevas especies, para un total de 2.392 individuos observados que hacen uso del área de estudio. Entre todas las especies del catálogo destacan cinco aves amenazadas como el milano real (en peligro), con 310 ejemplares; el aguilucho cenizo, con 25 observaciones; el alimoche común con 13 registros; el águila perdicera con 11 y el buitre negro con cinco ejemplares, catalogados como vulnerables.

Ningún ámbito de planes de recuperación o conservación de especies amenazadas presenta coincidencia territorial con los emplazamientos elegidos para las plantas proyectadas. El más próximo corresponde al Plan de Conservación del Águila Perdicera, en el entorno del embalse de Ricobayo. La zona de captación para abastecimiento subterráneo existente más próxima es "Primera Santa Eufemia del Barco" y "El Llanero", a unos 1,7 kilómetros al sudeste del vallado de la planta y a unos 1,9 de la línea de evacuación.

Hallazgo inédito

Durante la prospección en la zona de "Los Quemadicos" se documentó un hallazgo inédito, una pieza de industria lítica sobre cuarcita denominada "Retacebadas", a 1,2 kilómetros al oeste de la planta, con cronología dentro del periodo Paleolítico. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural informó con fecha 25 de julio de 2025 de forma favorable la prospección arqueológica llevada a cabo, condicionando a la ejecución de la "PFVH Peñarroldana" a las medidas correctoras y a un control exhaustivo durante la construcción.

Los promotores del proyecto destacan que "hay que sumar el beneficio económico durante el periodo de vida útil del módulo solar para los propietarios de los terrenos afectados y para los Ayuntamientos en forma de tasas asociadas (licencias de obra e impuestos de actividad) que implican en último término una mejora de los servicios de la población". Según el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León "las ubicaciones de los paneles se encuentran en un área donde la probabilidad de incendios forestales es alta durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre", aunque "la zona de implantación de los paneles se ubica dentro de un área donde no existe riesgo o el peligro es bajo" analizado según la frecuencia y riesgo de propagación.

Por su parte, Naturgy Energías Renovables tiene previsto invertir 24.359.655 euros en la construcción y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica de hibridación con el parque eólico "El Hierro", que contaría con una potencia pico de 48,2MWp y evacuaría la energía producida a Ricobayo. Ocuparía una superficie de 99,95 hectáreas de las cuales 98,24 corresponden a la planta propiamente dicha dentro de los recintos vallados y 1,71 al edificio auxiliar, sobre terrenos sensiblemente llanos. El parque eólico "El Hierro" con el que se hibridaría está compuesto por 12 aerogeneradores en terrenos de Santa Eufemia y en Manzanal del Barco.