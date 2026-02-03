San Blas, símbolo de identidad y arraigo en el medio rural zamorano

La tradición de honrar a San Blas pervive en varias localidades de la provincia de Zamora en las que, cada 3 de febrero, sus vecinos renuevan su devoción por el protector de las enfermedades de garganta. Uno de los municipios en los que la llama de celebrar San Blas se mantiene viva es Ferreras de Arriba, en La Carballeda.

Aunque desde el pasado viernes sus vecinos han rendido honores al patrón con diversos actos lúdicos como degustaciones, actuaciones musicales o una gala de magia, en el día de San Blas, volvieron a unirse en torno a la fe y la devoción.

La jornada festiva arrancó con la salida del mayordomo de este año hacia la iglesia, en la que fue oficiada la misa, que dio paso a la tradicional procesión con la venerada imagen. Una vez completado el recorrido, los participantes disfrutaron de un animado baile vermú, amenizado por el grupo de gaiteros de "Ferreras de Arriba".

Ya por la tarde, los vecinos compartieron una degustación de productos típicos y la fiesta fue clausurada con una animada verbena y con la presentación del nuevo mayordomo. La celebración proseguirá hoy con la fiesta de "San Blasico" y la tradicional misa en la iglesia de la localidad.

Vecinos de Gema del Vino arropan a San Blas en la procesión. / Cedida

San Blas también es un símbolo de identidad y arraigo en otros pueblos del medio rural zamorano como Gema del Vino o Vadillo de la Guareña. En la localidad de Tierra del Vino, los actos en honor de San Blas arrancaron con la procesión por sus calles, la solemne misa de fiesta y un almuerzo a base de sabrosas viandas.

Otro de los pueblos zamoranos en los que San Blas fue venerado por sus vecinos es Vadillo de la Guareña, en el que el santo también procesionó por sus calles y, tras la misa, los vecinos compartieron un "refresco" de hermandad.

Vecinos portan a hombros la imagen de San Blas en Vadillo de la Guareña / M. A. Moreda

En definitiva, la tradición de rendir honores a San Blas se mantiene en varios pueblos de Zamora que, desafiando a la despoblación y, este año al mal tiempo, han logrado transmitir su devoción a las nuevas generaciones para que perdure