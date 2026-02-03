El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: "Tienes 24 horas o..."

Los golpes a los coches sin dejar notas están al orden del día. También en Morales del Vino (Zamora), donde a veces hacerte el loco puede salirte muy caro. Normalmente, los afectados recurren a las redes sociales para preguntar si alguien ha visto algo de cara a formalizar la correspondiente denuncia y trasladar el papeleo del arreglo al seguro. Es lo que ha ocurrido con este incidente, que ha derivado en un llamamiento público después de que un vehículo estacionado sufriera un golpe en las últimas horas.

El propietario, al no encontrar aviso ni datos de contacto del responsable, ha difundido este mensaje para pedir que la persona implicada dé la cara: “Tienes 24 horas para dar la cara por las buenas”, comienza el escrito, en el que asegura disponer de imágenes de las cámaras del gimnasio de la localidad, que habrían grabado la salida del vehículo alrededor de las 19:20 horas, así como el registro de las pistas y el testimonio de una persona que presenció el incidente.

El afectado pide que el responsable se ponga en contacto con él “por el bien de todos” antes de dar el asunto por cerrado o emprender otras acciones. De momento, el mensaje ha comenzado a circular por la localidad, donde algunos vecinos han mostrado apoyo al propietario y han pedido responsabilidad para evitar que un incidente menor vaya a más.

Últimos casos

No es la primera vez que los zamoranos recurren a las redes sociales para intentar localizar a los ciudadanos que dan la callada por respuesta. No hace mucho lo hacía un hombre que pedía ayuda ciudadana ante los destrozos en su vehículo aparcado en Puerta Nueva durante la noche.

Tiempo atrás también lo hacía una joven motorista que pedía colaboración para encontrar a la conductora que se dio a la fuga tras un accidente de tráfico en las inmediaciones del Rey don Sancho. Los hechos ocurrieron a consecuencia del frenazo que la mujer tuvo que hacer con su moto al no respetar el turismo un ceda el paso. Fue en ese momento cuando la chica cayó al suelo, lo que le provocó heridas en una pierna. "Todos tenemos fallos conduciendo, ¿te hubiera costado tanto parar y comprobar que estaba bien?", lamentaba.