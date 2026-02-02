Urgen la interconexión de la estación de Otero de Sanabria mediante una parada de autobús

La Asociación de Usuarios de AV. Sanabria – Plataforma de Viajeros Jodidos Estación Sanabria AV., ha solicitado mantener un encuentro con el Consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León para tratar la "urgente y apremiante" interconexión de la Estación Sanabria AV mediante la implementación de una parada de autobuses asistida por las líneas regulares de Ribadelago-Zamora, Puebla de Sanabria-Benavente, Calabor-Zamora.

La solicitud, enviada por medio del presidente de la asociación José Rodríguez Ballesteros el pasado 31 de enero, reivindica así abordar la interconexión con los autobuses que prestan servicios regulares entre la comarca de Sanabria-Carballeda y Zamora y Benavente. Los itinerarios, tanto de ida como de vuelta, pasan por las proximidades de la estación sanabresa (concretamente a no más de 300 metros).

Una demanda con la que la asociación busca "remediar el abandono de los usuarios habituales de servicio ferroviarios, consecuencia del aislamiento sin interconexión de transporte público que afecta a dicha estación".

En un breve comunicado, la plataforma sanabresa de Viajeros Jodidos puntualiza que esta demanda es "complementaria", de la lucha "reivindicativa y sin cuartel" de las frecuencias de trenes eliminadas "sin causa que lo justifique de modo arbitrario por Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".