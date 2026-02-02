Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero

Según la AEMET, las nevadas en Sanabria se producirán con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, concentrándose en zonas de montaña

La nieve vuelve a cubrir Sanabria.

La nieve vuelve a cubrir Sanabria. / Araceli Saavedra

Marina García

La comarca de Sanabria (Zamora) está este lunes bajo aviso por nevadas de peligro bajo, ante la previsión de acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 5 centímetros en 24 horas.

Según el parte de fenómenos previstos, el episodio afectará a la zona de avisos Sanabria-Zamora con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y se desarrollará en dos tramos:

  • Desde las 12:00 del 2 de febrero hasta las 11:59 del 3 de febrero, con acumulaciones previstas por encima de 1.200 metros, aunque la cota podría ir bajando hasta 1.000 metros.
  • Un segundo aviso, más corto, entre las 21:00 y las 23:59 del 3 de febrero, con nieve prevista por encima de 1.000 metros, manteniéndose la acumulación estimada en 5 centímetros.

El aviso se centra en zonas de montaña, por lo que el riesgo se concentra en carreteras de alta cota y puertos, donde podrían aparecer tramos con nieve o hielo, especialmente en las horas de peor visibilidad y temperaturas más bajas.

