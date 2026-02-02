Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero
Según la AEMET, las nevadas en Sanabria se producirán con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, concentrándose en zonas de montaña
La comarca de Sanabria (Zamora) está este lunes bajo aviso por nevadas de peligro bajo, ante la previsión de acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 5 centímetros en 24 horas.
Según el parte de fenómenos previstos, el episodio afectará a la zona de avisos Sanabria-Zamora con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y se desarrollará en dos tramos:
- Desde las 12:00 del 2 de febrero hasta las 11:59 del 3 de febrero, con acumulaciones previstas por encima de 1.200 metros, aunque la cota podría ir bajando hasta 1.000 metros.
- Un segundo aviso, más corto, entre las 21:00 y las 23:59 del 3 de febrero, con nieve prevista por encima de 1.000 metros, manteniéndose la acumulación estimada en 5 centímetros.
El aviso se centra en zonas de montaña, por lo que el riesgo se concentra en carreteras de alta cota y puertos, donde podrían aparecer tramos con nieve o hielo, especialmente en las horas de peor visibilidad y temperaturas más bajas.
