Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero

La comarca de Sanabria (Zamora) está este lunes bajo aviso por nevadas de peligro bajo, ante la previsión de acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 5 centímetros en 24 horas.

Según el parte de fenómenos previstos, el episodio afectará a la zona de avisos Sanabria-Zamora con una probabilidad de entre el 40% y el 70% y se desarrollará en dos tramos:

Desde las 12:00 del 2 de febrero hasta las 11:59 del 3 de febrero , con acumulaciones previstas por encima de 1.200 metros , aunque la cota podría ir bajando hasta 1.000 metros .

Un segundo aviso, más corto, entre las 21:00 y las 23:59 del 3 de febrero, con nieve prevista por encima de 1.000 metros, manteniéndose la acumulación estimada en 5 centímetros.

El aviso se centra en zonas de montaña, por lo que el riesgo se concentra en carreteras de alta cota y puertos, donde podrían aparecer tramos con nieve o hielo, especialmente en las horas de peor visibilidad y temperaturas más bajas.