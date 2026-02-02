El río Frío vuelve a desbordarse a su paso por Valer

La borrasca Leonardo ha llegado a "La Raya" de España y Portugal causando estragos con unas fuertes e intensas lluvias que traían consigo el desbordamiento de la práctica totalidad de los ríos de la comarca: Aliste, Frío, Cebal, Castrón, Cabrón, Manzanas y Espinoso recuperaron sus tiempos de esplendor para regocijo de los agricultores y ganaderos.

El Frío, que nace en la "Fuente de Moya Pan" en plenas cumbres de la Sierra de la Culebra entre Sarracín de Aliste y Ferreras de Arriba, vivía una de las mayores crecidas de los últimos años. Tras recoger las aguas de las faldas de la Sierra de la Culebra en los términos de Cabañas, Ferreras de Arriba, Sarracín, Riofrío y Abejera de Tábara, ya en Riofrío iba muy crecido.

Pasado Riofrío, tras recorrer unos cinco kilómetros los mayores problemas se vivían en el casco urbano de Valer de Aliste tras recoger solo quinientos metros antes las aguas del río Espinoso procedente de Cabañas, Campogrande y Bercianos. En el caso de Valer de Aliste la ventaja está en que el cauce del río, además de ser muy ancho está bastante limpio, pero aun así salto a la calle El Río, tanto por arriba como por abajo del Puente de Piedra.

El río Frío recupera su esplendor y vuelve a saltar a las calles de Valer

Por su parte, el río Aliste, que depende más de las lluvias que de los acuíferos (manantiales), tras comenzar a recoger todas las escorrentías desde San Pedro de las Herrerías vivía una de las crecidas más grandes del siglo XXI a lo largo de los 72 kilómetros que le separan desde su nacimiento en el "Portillo de San Pedro" hasta su desembocadura en el embalse de Riocobayo (río Esla). Como ya es habitual inundaba las zonas urbanas y periurbanas en Pobladura, La Torre, Palazuelo de las Cuevas, San Vicente de la Cabeza y Bercianos.

En "El Rodillón" de Valer, el río Aliste incrementaba su caudal con las aguas del Cebal procedente de Fradellos, Grisuela, Rabanales, Bercianos y Villarino de Cebal. La cosa ya se salía de madre en Gallegos del Río donde se incorporaban por la izquierda las aguas del río Frío procedente de Valer y por la derecha las del río Mena que tras nacer en Tola pasa por San Juan del Rebollar, Ufones, Rabanales, Mellanes y Tolilla.

En Domez de Alba mostraba su mejor estampa ya con el agua de todos sus afluentes rodeando el pueblo camino del "Pozo el Piélago". Desde que la Diputación de Zamora construyó el nuevo viaducto, ya no hay problemas, pues es materialmente imposible que salte a la calzada de la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde.

Río Aliste desbordao a su paso por La Torre. / Ch. S.

Nadie como los pastores para hacer balance de la situación: "Hemos tenido uno de los meses de enero más lluviosos de este siglo, ha caído mucha agua y ha venido muy bien caída, lo mejor que nos podía pasar para sufrir unos acuíferos subterráneos que ya estaban bajo mínimos. Los ganaderos estábamos preocupados ante lo que podía ser un verano catastrófico y la situación se ha tornado muy favorable. Ayer noche llovió mucho, ahora el problema es que la tierra está muy cargada y no aguanta una gota más, agua que cae agua que va a los ríos y arroyos".

En Valer de Aliste, donde el incendio de Puercas arrasó alrededor de 800 hectáreas de terrenos públicos y privados en el entorno donde está la captación de agua para el abastecimiento domiciliario de agua, la rápida y efectiva actuación de la Junta de Castilla y León ha evitado que las cenizas arrastradas por las escorrentías afecten al manantial superficial de "Retalagua". A pesar de las intensas lluvias, el agua está manteniendo en todo momento su pureza.

La Estación Meteorológica "María Pinta" de Alcañices ha registrado a lo largo del mes de enero 186 litros de agua por metro cuadrado, lo cual le sitúa ya como el tercer enero más lluvioso del siglo XXI. El más lluvioso fue el de 2016 con 292,3 litros, seguido del 2014 con 209,6 litros. De los 31 días llovió en 25 las mayores precipitaciones, 38,7 litros, se registraron el día 27 de enero.

Hacia el norte, en Mahíde, se han superado los 200 litros en enero. El 5 de enero fue el día más frío con 6,8 grados bajo cero a las 7,50 horas. El día 27 a la una y media de la madrugada, una racha de viento alcanzó los 82 kilómetros por hora.