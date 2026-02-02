Una planta de biomasa forestal: la propuesta de Ahora Decide para dinamizar el medio rural de Zamora

Ahora Decide ha instado a la Junta de Castilla y León a que impulse la instalación de una planta de biomasa forestal en la comarca de La Carballeda, que cuenta con una masa forestal que ronda entre las 48.000 y las 60.000 hectáreas y, como ubicación, propone los pueblos de Asturianos o Palacios de Sanabria, por su comunicación directa con una carretera Nacional y con la autovía.

Esta propuesta formará parte del programa electoral de Ahora Decide-España Vaciada para las elecciones autonómicas que se celebrarán el 15 de marzo y exigirá que las astillas de biomasa que se utilizan en la nueva central para gestionar la red de calor (calefacción urbana renovable) de Zamora procedan de una planta de biomasa de la provincia, ya que cuenta con una superficie forestal suficiente para la red y para las que, en su opinión, se deberían potenciar en Toro y en Benavente.

Ahora Decide califica de "curioso" que, siendo Zamora una provincia con más de medio millón de hectáreas de superficie forestal, con casi 300.000 hectáreas arboladas, no cuente con una planta de biomasa, que generaría empleo en la zona rural y permitiría aprovechar los recursos obtenidos de la limpieza de sus bosques.

En este sentido, la formación recuerda que León cuenta con una planta de biomasa en Orallo, compromiso del Gobierno de España, para aprovechar la masa forestal de la comarca de Villablino, transformándola en energía para el consumo local, y otras tres plantas en Llamas de la Ribera, Almanza y Castrocontrigo desarrolladas por la Junta de Castilla y León para fomentar el aprovechamiento de la biomasa, la prevención de incendios forestales y la generación de 60 puestos de trabajo directos vinculados a las labores de extracción y gestión forestal, además del empleo indirecto asociado al transporte y logística de la biomasa con una inversión de más de 7 millones de euros.

Otras plantas

Palencia contará en pocos meses con un centro de biomasa que la Junta de Castilla y León está impulsando en Alar del Rey con una inversión cercana al millón de euros para aprovechar los recursos de limpieza de más de medio millón de hectáreas del norte de las provincias de Palencia y Burgos de las comarcas de Ojeda y Boedo.

Todas estas inversiones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España se están desarrollando o se han desarrollado en el presente mandato, dejando a la provincia de Zamora fuera de las políticas de apoyo a la España Vaciada o a las políticas de lucha contra la despoblación siendo la provincia que lidera la pérdida de población en España, con 36.125 habitantes menos en los últimos 25 años.

La formación reconoce que es "difícil entender" que la Junta de Castilla y León, "siendo la responsable de las más de 30.000 hectáreas de monte quemadas el año pasado y las 65.000 hectáreas arrasadas en el 2022, no haya utilizado fondos europeos para impulsar en Zamora una planta de biomasa para aprovechar los recursos que están garantizados con las más de 500.000 hectáreas de superficie forestal de la provincia" y sí desarrolle el proyecto en León y Palencia.

"Y el colmo de la injusta planificación lo tenemos en la planta de Castrocontrigo", recalca Ahora Decide que va a abastecerse de la biomasa de 35 municipios de la provincia de León y de 55 de la provincia de Zamora con un área de influencia de 384.949 hectáreas de superficie forestal en una de las zonas con mayor potencial de biomasa y con una elevada incidencia de incendios forestales.

"¿Por qué habiendo ya tres plantas de biomasa en León no se ha puesto esta planta en la provincia de Zamora? Esta es una pregunta a la que tendrán que responder los procuradores zamoranos del Partido Popular y la actual Consejera de Industria, cabeza de lista de este partido a las elecciones, que han apoyado estas inversiones desde el gobierno de la comunidad?", sentencia la formación.