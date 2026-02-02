Las lluvias vuelven a poner en aviso al Tera en Puebla y el Negro en Santa Eulalia

Los episodios meteorológicos adversos pusieron una jornada más a varios ríos de la provincia en alerta. Fue el caso del Tera su paso por Puebla de Sanabria, y el Negro en Santa Eulalia de Rionegro alcanzando ambos el nivel naranja, ya desactivado en Puebla y rebajado a amarillo en el caso de Santa Eulalia.

Preocupaba a media mañana el caudal del Tera a su paso por la villa sanabresa al alcanzar los 2,98 metros con un caudal de 194 metros cúbicos por segundo. Una situación que a última hora de esta tarde se había rebajado considerablemente con 2,56 metros y 99,58 m3/s, manteniéndose la tendencia decreciente. El nivel llegó a superar los 3 metros en el caso del río Negro en Santa Eulalia con un caudal que a las 19:30 horas se situaba en los 136,88 m3/s con tendencia a mantenerse, según la información a tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Durante la jornada también han preocupado el Duero a su paso por Zamora, el Castrón en Villaveza de Valverde o el Bibey en Porto de Sanabria. Además del día de hoy, se esperan días complicados el próximo jueves, 5 de febrero, cuando se prevén nuevos picos de caudales o incluso en días posteriores.

"Los ríos ya están muy crecidos y se esperan subidas importantes", con el consecuente riesgo de inundaciones especialmente en ríos pequeños y zonas cercanas a cauces, anegamiento de caminos, zonas agírcolas y zonas bajas, posiblkes cortes de carreteras y accesos pudiendo afectar también a viviendas cercanas a ríos. Así lo advierte el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Por ello, se pide máxima precaución y se recomienda a la población evitar acercarse a ríos, cauces y zonas inundables, no atravesar carreteras o caminos con agua, mantenerse informados siempre a través de fuentes oficiales, revisar desagües y retirar objetos que puedan ser objeto de arrastres ante la fuerza del agua.

Alerta por nieve en Sanabria

Dentro del Protocolo de Coordinación en las carreteras del Estado, el delegado del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta naranja por nevadas en la comarca de Sanabria desde las 12:00 horas de este lunes. Este episodio vendrá acompañado de precipitaciones frecuentes con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

A su vez, el boletín de fenómenos adversos de la Agencia Estatal de Meteorología establece avisos de nivel amarillo en Sanabria por lluvias, nevadas (acumulación de hasta 5 centímetros) y deshielo.