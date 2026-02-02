Febrero: la Candelaria y las Lupercales. Fiestas de carácter purificatorio

El día 2 de febrero se cumple la cuarentena de la Virgen María después de haber dado a luz a su hijo y así verse purificada, ya que durante ese periodo de tiempo, desde la Natividad, según la ley mosaica (Moisés), no podía tocar ni pisar cualquier cosa sagrada. Por esto lo de la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, porque ha cumplido con la ley y desde ese momento ya es pura.

Las mujeres a los cuarenta días de haber parido al primogénito estaban obligadas a presentarlo en el templo de Jerusalén, pues todos los primogénitos, según dicha ley, como todos los primeros frutos, son sagrados y debidos a Dios. Al mismo tiempo, tenían que presentar ante el sacerdote "un cordero primal en holocausto y una tórtola o pichón en sacrificio por el pecado" (impureza). "Si no puede ofrecer un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado". Por esto otro lo de la fiesta de la Presentación del Señor.

Se celebra pues la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, de la Presentación del Señor, o conocida más popularmente como las Candelas o la Candelaria. Estos últimos términos proceden de "candela" que, por una parte, hacen alusión al fuego como elemento purificador y, por otra, se refieren simbólicamente a la Luz que se presenta en el templo al Señor. De ahí que las velas estén presentes en el ritual litúrgico que se representa, a modo de auto sacramental, en la iglesia, para conmemorar dicho acontecimiento. Como curiosidad, decir que, en la zona de la Ribera del Duero, durante la procesión de este día, la Virgen lleva una vela encendida en sus manos, si no se apaga la vela durante el recorrido entienden que habrá buena cosecha, y lo contrario.

Una fiesta muy popular en la América hispana

La fiesta de la Candelaria se festeja cada 2 de febrero en toda América Hispana. Se cree que la festividad se popularizó allí gracias a Hernán Cortés, quien siempre llevaba una medalla al cuello con la imagen de la Candelaria.

El cristianismo celebró esta fiesta, en sus primeros tiempos el día 15 de febrero, coincidiendo con las fiestas romanas de la Lupercalia, la gran fiesta sexual romana, con el propósito de terminar con ellas, aunque tardó en conseguirlo. Eran estas unas fiestas paganas de carácter purificatorio, dedicadas al dios Fauno, que tenía un templo dedicado a su nombre en el Monte Palatino de Roma y bajo la advocación de Lupercus (el "lupercal", es el nombre de la cueva donde la loba amamantó a Rómulo y Remo). En las mencionadas fiestas Lupercales se utilizaban correas por parte de los jóvenes celebrantes, concretamente de los sacerdotes lupercos, que corrían tras de las mujeres, para su "purificación" y con carácter propiciatorio de fertilidad. Esas correas eran tiras de piel de macho cabrío, denominadas februa (del latín februarius –ii), de donde procede "febrero", el mes de las purificaciones.

El papa Gelasio I, en 496, al no poder terminar con estas fiestas paganas de purificación, la Lupercalia, por estar muy arraigadas en el pueblo, la sustituyó por esta de la Purificación de María. Según otros autores, fue en el año 541, cuando el emperador Justiniano estableció en febrero la fiesta cristiana de la Candelaria, también para terminar con dicha fiesta pagana. Aunque al final lo consiguieron, lo cierto es que febrero ha quedado como el mes de las purificaciones.

En la provincia de Zamora

En la localidad zamorana de Prado, en Tierra de Campos, los organizadores del ritual religioso de la Presentación del Señor son los mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. En el templo se realiza una sencilla procesión con la Virgen que se acerca al sacerdote que espera en el altar y le presenta a su primogénito, al tiempo que le ofrece una vela (candela), un par de pichones y una rosca o bollo (últimamente una tarta). Durante toda la representación se interpreta una canción que hace alusión a todo lo que se está realizando. Como se dijo anteriormente, es una especie de auto sacramental.

Virgen del Rosario de Prado preparada para Las Candelas. / A. G.