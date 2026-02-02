Las Candelas en Moraleja, "ejemplo" del acervo identitario que mantiene vivos a los pueblos

A la luz de las candelas acompaña el pueblo de Moraleja del Vino al Niño Jesús en su presentación ante el templo parroquial. Una tradición "emblemática" en el municipio, así como en el conjunto de la Tierra del Vino, y que pone en valor el mantenimiento del espíritu de comunidada la hora de impulsar el crecimiento económico y, consecuentemente demográfico. Y Moraleja es "ejemplo de ese crecimiento" al ganar en el último año 31 habitantes sumando un total de 1.837 al inicio de año, según los datos de su padrón.

La fiesta de las Candelas revive la purificación de María en Moraleja del Vino / Alba Prieto

La afluencia a una celebración muy arraigada en el acervo cultural de los vecinos de la localidad y aledañas como son Las Candelas fue notable teniendo en cuenta que es el primer festivo local en Moraleja previo a la celebración de su patrona (la Magdalena) el 22 de julio. Es precisamente esa apuesta por preservar las tradiciones "que van pasando de padres e hijos" las que "mantienen vivo nuestro mundo rural", tal y como recordaba la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García.

En un día marcado por el frío y en medio de una semana de continua amenaza por la lluvia, el alcalde de Moraleja, Roberto Álvarez, confiaba en que "el tiempo acompañara", reconocía en compañía del delegado territorial, Fernando Prada; el presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, del diputado provincial por Tierra del Vino, Juan del Canto, junto a regidores como el de Casaseca de las Chanas, Vicente Bernardo.

Para García, Las Candelas no solo ponen en valor "la cultura y la tradición", sino que supone una celebración de la vida cotidiana mediante la "cohesión entre los vecinos" fortaleciendo esa parte social de pueblos como Moraleja. En este sentido, García agradecía la implicación de particulares y asociaciones que con su implicación logran dinamizar la comunidad, "fortaleciendo el sentimiento de comunidad y que supone también dinamización económica y crecimiento en el mundo rural".

Luz y unión guiaban el acompañamiento por las calles de la localidad de la imagen del Niño Jesús hasta la iglesia de Santa María Magdalena. El párroco José Luis Miranda realizó la bendición en medio del silencio de los fieles asistentes que, candela en mano, se sumaron al canto de las águedas con el que se abrió el acto religioso.

Uno de los momentos más esperados fue la liberación de la paloma a las puertas del templo, gesto con el que se ponía el broche al acto eucarístico.

Origen de Las Candelas

Primera festividad del mes de febrero, la Candelaria, las candelas o la Purificación de la Bienaventurada Virgen María continúa celebrándose en muchos rincones de Castilla y León donde se mantiene prácticamente intacta hasta nuestros días. Hace referencia al pasaje bíblico de la Presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María después del parto.