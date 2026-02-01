Rabanales mantiene la adoración de la reliquia de San Blas desde 1607

La parroquia de San Salvador de Rabanales de Aliste, sus feligreses y devotos se vistieron ayer con sus mejorares galas para venerar a su adorado patrono San Blas, una fiesta de guardar antaño de carácter comarcal, pues la hermandad que se encargaba de velar por los rituales y la devoción del protector contra los males de garganta tenía cofrades tanto de la comarca de Aliste en España como de la región de Tras Os Montes y Alto Douro en Portugal.

Este año los Mayordomos de San Blas de Rabanales y sus esposas fueron Domingo Blanco Tundidor y Cristina Vara Moral, Emilio Gabella Vara e Inés Sanabria del Prado y Marcos Moral Gago y Victorina González Gago las cuales, cumpliéndose con la tradición fueron las encargadas de portar las "Varas" (insignias de la Cofradía) durante la misa oficiada por el cura Kizito de Nigeria. La procesión no pudo salir a la calle debido a la climatología adversa de lluvia. La Mayordomía de la Iglesia la ostentan Genoveva Vara Martín y Pilar Rodríguez Fernández.

Entre las costumbres consuetudinarias está el "Ramo de San Blas" elaborado a base de rosquillas caseras alistanas y naranjas que fue subastado junto con las ofrendas tras los tiros religiosos. Las familias pujaron por el Ramo de San Blas hasta 340 euros, un récord, por su protección divina bien sea para agradecer algún favor recibido o por favores pedidos principalmente relacionados con la salud propia, de familiares o allegados, dadas sus propiedades milagrosas.

Entre los devotos, José Luis Peña Rodríguez, con orígenes en Ufones, que llegó desde Villardeciervos para bendecir sus cintas que luego se colocan en la garganta. Su deseo es recuperarse vocalmente y poder seguir con su actividad de cantante: unos de sus sueños es poder actuar en tierras alistanas y más concretamente en el pequeño pueblo de Flechas.

Cofradía fronteriza abierta a devotos de España y Portugal pagando de entrada un cordero, un alquer de trigo y una vela de cera

Las Memorias del Arzobispado de Compostela de 1607 ya hacían mención expresa a la antigua reliquia de San Blas en Rabanales que, por lo tanto, como poco llevaría venerando desde hace ya 419 años: "Una reliquia pequeña de San Blas en el altar colateral del lado de la epístola que se dé advocación y está puesta en una cajita de plata y a la que acuden en busca de protección gentes hasta de Portugal" reza el manuscrito de principios del siglo XVI.

Día 3 de febrero de 1705. Esa fue la fecha en que llegaba a Rabanales la Bula Pontificia de San Blas que otorgaba a la cofradía las primeras gracias e indulgencias concedidas por el sumo pontífice Clemente XI el día 4 de diciembre de 1714 en unos tiempos en que el pueblo contaba con cuatro ermitas dedicadas a Santiago Apóstol, Vera Cruz, San Juan Bautista y San Andrés.

Como benefactores de la indulgencia plenaria estaban "todos los cofrades que confesados y comulgados visiten la capilla del santo patrono cada 2 de febrero". La bula ordenaba que "en ese día se de a besar la reliquia del santo, por la tarde, y en el día siguiente por la mañana, a todo género de personas, para su consuelo y para que aumente la devoción a San Blas".

Junto al día 2 de febrero había otras cuatro fechas para poder conseguir o ganarse los "Siete años y siete cuarentenas de perdón", una por cada estación del año: San Fernando (30 de mayo), San Agustín (28 de agosto), San Simón (28 de octubre) y San Silvestre (30 de diciembre).

Fue la de San Blas de Rabanales una de las cofradías más importantes de la "Raya Ibérica", pues estaba abierta tanto a los devotos alistanos como a los trasmontanos, sin distinción a la hora de entrar y formar parte de ella: había que abonar para por la "Entrada" una vela de cera (día de admisión), un cordero ("por Navidad que vienen los ganados del lugar"), un alquer de trigo en agosto cuando se recogía el "pan" a las paneras.

Para celebrar el cabildo anual se eligió el 12 de enero, siempre 20 días antes de la fiesta, con vistas a aceptar o denegar la entrada de cofrades con tiempo suficiente para comunicárselo y que pudieran asistir a San Blas. La asistencia era obligada bajo pena de multa de medio real, pero solo a los vecinos. Los forasteros estaban libres debido a la inverniza de esas fechas que en el mejor de los casos dificultaba los desplazamientos andando o en burra por los caminos de rodera y herradura.

El 3 de febrero los cofrades era convidados a olla de vaca y cordero sin poder llevar armas, levantarse de la mesa, gritar o discutir

La hermandad de San Blas llegó a contar en el siglo XVIII con cofrades españoles de pueblos como Rabanales, Fradellos, Tolilla, Lober, Samir de los Caños, Valer, Gallegos del Río, Puercas, Mellanes, Matellanes, Ufones, Tola, Grisuela, Villarino de Cebal, San Vitero, Bercianos, Campogrande, Alcañices, Alcorcillo, Riofrío, Ceadea, Arcillera y Vivinera. Los portugueses pertenecían a freguesías como Sao Martinho de Angueira, Avelanoso, Vale de Frades, Constantim, Ifanes, Quintanilha, Sao Juliao y Paradinha de Outeiro.

Como "Día Grande" estaba el 3 de febrero que incluía por la mañana la Misa Cantada con "Sermón de las Virtudes" del santo para incrementar la devoción, siempre que la cofradía tuviese medios suficientes para pagar al ilustre predicador. Los cofrades habían de acudir con hachas encendidas en la mano bajo pena de un cuarterón de cera.

En esa misa solo se daba a besar la reliquia a los cofrades y "por la tarde y en el día siguiente (San Blasico) por la mañana a todo género de personas para su consuelo y para que aumente la devoción de Nuestro Santo Patrono San Blas". Históricamente, se le atribuyen propiedades curativas: "Ves como esta multitud / viene a besar presurosa, esta reliquia preciosa, que al enfermo da salud".

La comida comunitaria estaba estipulada en las propias ordenanzas de la cofradía "y se componga de una olla de vaca y carnero, con postre de fruta y no de otra cosa". A parte, "a los sacerdotes que asistieren a confesar y a la misa y a adorar la reliquia, se les dé un extraordinario". Para evitar enfrentamientos estaba prohibido levantarse de la mesa y hacer ruido. El motivo no era otro que, al reunirse a la misma mesa ricos y pobres, muchas veces coincidían prestamistas y deudores, una vez se bebía el vino "se calentaban los ánimos y se rompía la paz, convivencia y hermandad".

Caso de que un cofrade del lugar (Rabanales) se encontrara enfermo o impedido de acudir, "suerte que no pudiese acudir a la casa (de la función), el mayordomo le envíe a la suya la ración de pan y vino y comida como si hubiese estado a la mesa". También los pobres de la contorna a pesar de no tener medios eran devotos y acudían, dándoseles comida, tras haber comido los cofrades.

Si un hermano estaba enfermo el Mayordomo había de llevarle la comida a casa y se daba también de comer a los pobres

La misa del 4 de febrero, San Blasico, se dedicaba por el alma y descanso de los cofrades ya difuntos, volviéndose a adorar la reliquia. Era en esta fecha cuando tenía lugar el Cabildo General para el nombramiento de los cargos normalmente gente de Rabanales: Mayordomo y Oficiales. El Mayordomo saliente cesaba ese día y tras un año sabático, el 4 de febrero del año siguiente automáticamente pasaba a ser el Juez de la Cofradía.

La oda religiosa cantada ante el venerado San Blas fue compuesta al calor y la luz de la lumbre durante las largas noches del otoño e invierno de 1873 por el cura Vicente España que lograba culminarla el día 3 de enero de 1874. Inmediatamente trasladó la oda a la curia y solo tres semanas después le daba el visto bueno el Arzobispado de Compostela. El cántico se estrenó ese mismo año con la presencia y participación de devotos y cofrades de alrededor de 31 pueblos. Tanto de España como de Portugal: "Todos cuantos aquí ves, / niños, jóvenes y ancianos/ elevan a ti sus manos / y se postran a tus pies; / y con piedad religiosa / ponen en ti su esperanza /que ante Dios todo lo alcanza / tu protección poderosa".

Vicente España, autor de la "Oda de San Blas" fue nombrado cura de Rabanales el 14 de marzo de 1869 y tomó posesión una semana después. Él fue quien construyó la antigua Casa Parroquial. Dejo el pueblo por problemas de salud ("causa de enfermedad") el 25 de abril de 1886.

El cura más antiguo del que se tiene constancia escrita fue Juan Fernández, en 1538, el cual aparece en el libro más antiguo que se conserva de la parroquia de San Salvador. Allí desarrolló su labor sacerdotal hasta el año 1570 en que tomaba el relevo don Nicolás, sustituido este a su vez en 1596 por Vicente Gallego.