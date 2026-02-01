Nuevo ataque del lobo en Zamora: una explotación de Sayago "pierde" 14 ovejas

"Mientras la Junta no tome cartas en el asunto, lo que nos queda a los ganaderos es cerrar las explotaciones". Con esta contundencia, María del Rosario Villar, titular de una ganadería de ovejas de la raza churra en la localidad de Palazuelo de Sayago, alza la voz ante un nuevo ataque del lobo que, como reconoció, "son frecuentes en la zona".

La agresión, según su relato, se produjo en la noche del viernes al sábado y, en principio, podrían haber participado varios lobos.

Fue el marido de la ganadera el que, sobre las 12.00 horas del pasado sábado, se acercó a la finca en la que la noche anterior había guardado al ganado y en la que sorprendió a un lobo devorando a una de sus presas.

No obstante, agentes de Medio Ambiente que se desplazaron hasta la explotación, barajan la posibilidad de que participaran varios ejemplares.

Tras el dantesco escenario que se encontró su esposo en la finca, la ganadera aseguró que las pérdidas no solo se limitan a las, al menos, 14 ovejas de raza churra devoradas por el cánido, ya que a estos daños hay que sumar los de las "desaparecidas" y los de las que sufrirán abortos tras el ataque.

Desde hace más de 40 años, Villar se dedica a la ganadería y considera que es necesario adoptar con urgencia medidas ante las frecuentes agresiones de los lobos al ganado porque, de lo contrario, pondrá en serio riesgo la supervivencia de muchas explotaciones.

Además, considera excesiva la protección al lobo por parte de algunas administraciones y de los colectivos ecologistas. Por último, recordó que ante ataques como el sufrido por su explotación, la Junta tan solo "abona dinero" por las ovejas muertas, sin tener en cuenta otras pérdidas.