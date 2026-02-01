Muere Pilar Sastre, la telefonista de Puebla que sostuvo a Sanabria en la noche más oscura

Sanabria despide a una de sus últimas grandes testigos. Pilar Sastre Boyano, la telefonista de la central de Puebla de Sanabria durante la tragedia de Ribadelago, ha fallecido rozando el siglo de vida. Con su muerte se apaga no solo una persona querida, sino un símbolo silencioso de resistencia, servicio y humanidad en uno de los episodios más dolorosos de la historia de Zamora.

Pilarina, como era conocida por todos, tenía 32 años cuando la presa de Vega de Tera se rompió aquella noche infernal de enero. Desde la centralita de su casa, por la que pasaban todas las comunicaciones de la comarca, fue el hilo que mantuvo conectada a Sanabria con el exterior mientras el agua arrasaba Ribadelago y el dolor comenzaba a extenderse como una marea imposible de contener.

Por sus auriculares pasaron las primeras llamadas oficiales, la angustia de los hostales sin luz, la voz firme del Gobierno Civil de Zamora pidiendo contacto urgente con la Guardia Civil y, más tarde, la confirmación de una catástrofe de dimensiones inimaginables. Pilar no abandonó su puesto. No quiso hacerlo. Durante días, apenas se movió de la centralita, consciente de que cada llamada podía ser vital.

La voz que no se apagó

Su figura quedó grabada en la memoria colectiva de Sanabria no por gestos heroicos grandilocuentes, sino por una entrega callada y constante. Mientras el río Tera bajaba convertido en un féretro de agua y los restos del pueblo aparecían entre la corriente, Pilarina seguía conectando llamadas, transmitiendo órdenes, enlazando pueblos, cuerpos de seguridad y autoridades.

Fue testigo del dolor acumulado en la comarca, de la desesperación de quienes buscaban noticias de los suyos y de la impotencia de quienes no podían hacer nada más que esperar al otro lado del teléfono. Aquella centralita fue, durante horas interminables, el corazón comunicante de una Sanabria herida.

En los últimos años, vivió en Madrid junto a sus hijos, pero nunca dejó de ser profundamente sanabresa. Quienes tuvieron la suerte de conocerla recuerdan su sencillez, su dulzura y su cercanía, la misma con la que durante décadas atendió a quien se acercaba a poner una conferencia o simplemente a darle los buenos días.

Con su fallecimiento, Sanabria pierde uno de sus ángeles de la guarda. Pilar Sastre ya es memoria viva de la tierra que la vio nacer y a la que sirvió sin condiciones. Su historia queda unida para siempre a Ribadelago, a Puebla y a Zamora, como ejemplo de dignidad en medio de la tragedia. Su nombre queda en la conciencia de una comarca que, con su marcha, se siente un poco más huérfana.