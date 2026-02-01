Las águedas, una tradición integradora en Tardobispo

"Como somos muy poquitos nos hemos modernizado". La tradición de las águedas se mantiene viva en Tardobispo gracias a un singular "puerta a puerta" y a un pasacalles sin límite de edad, distinción de género, ni imposición de un estado civil concreto. Una apuesta integradora con la que únicamente buscan preservar unas costumbres "que no queremos que se pierdan".

No son águedas al uso, matiza Alba Velasco. La presidenta del grupo de baile tradicional Las Majadicas lo define como una jornada de convivencia "divertida" en la que los integrantes, en su amplio abanico generacional, participan de manera activa. Casa por casa, timbre tras timbre, el pasacalles va recorriendo todo el pueblo para interpretar ante los vecinos el rico repertorio aguedero.

La integrante más longeva cuenta con 83 años frente a los 6 de la benjamina del grupo. Algo menos de una decena de menores aseguran el relevo generacional en esta agrupación ubicada en una localidad con 109 habitantes. "La idea es que conozcan y aprecien las costumbres locales, que conozcan de dónde vienen... en definitiva: meterles un poco el gusanillo de la herencia cultural".

Pasacalles de águedas del grupo de bailes Las Majadicas de Tardobispo. / José Luis Leal

Niñas, niños y jóvenes acompañan a las mujeres pandereta en mano, escuchándolas, sumándose a los cánticos incluso demostrando su habilidad en el baile de la botella. Detrás van ellas, mujeres liberadas de la distinción de su estado civil que ofrecen su sabiduría popular al tiempo que ofrecen una bebida o una pasta.

La iniciativa impulsada por este grupo de bailes apuesta también por la preservación de otras costumbres con arraigo en la provincia como es la pastorada de Navidad. Unas representaciones que, unidas a los intercambios con los pueblos próximos, ha animado a nuevos integrantes procedentes de Entrala, Pueblica de Campeán, Morales del Vino, incluso de Zamora.