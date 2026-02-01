Hasta 90.000 euros para prevenir los daños por incendios forestales en montes privados

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha convocado las ayudas destinadas a la prevención de daños y selvicultura en montes de gestión privada con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros. Los titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado podrán acceder así a ayudas de hasta 90.000 euros para financiar el 100% de la inversión destinada a tratamientos selvícolas así como la ejecución de las actuaciones y mejoras en materia de infraestructuras forestales.

El objetivo es la concesión de ayudas al desarrollo rural que sirvan para prevenir los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente dentro de un plan quinquenal de actuaciones.

Estas ayudas, dirigidas a inversiones forestales no productivas, están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España 2023-2027, para el año 2026. La ejecución de los trabajos se realizará entre los años 2027 y 2031 dando continuidad a las acciones de la anterior convocatoria.

Según la Orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellas personas físicas o las personas jurídicas titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado, las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales y las comunidades de bienes, titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado.

En el caso de las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones forestales, no será necesario constituirse con personalidad jurídica, para realizar en común todas las actuaciones previstas en esta orden. No obstante, los solicitantes que tengan plan de gestión forestal aprobado y en vigor no podrán agruparse con solicitantes cuyas explotaciones forestales no cuenten con un plan de gestión forestal que se encuentre en ese estado.

El importe total de la ayuda oscilará entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 90.000 euros, distribuidos durante un período de cinco años.

La concesión de la ayuda se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la valoración de todas las solicitudes presentadas. Se financia el 100 % del importe solicitado por expediente desde la concesión de la misma.

Solicitudes telemáticas

Las solicitudes podrán presentarse, exclusivamente de forma telemática, a través de la aplicación electrónica "Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)", Contratos de Prevención de Daños y Selvicultura 2026, disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León hasta el 20 de marzo de 2026, inclusive.

Entre todos los criterios de valoración se tendrán en cuenta el tipo de labor solicitada, la pertenencia a una agrupación de titulares, el riesgo de incendios forestales o formar parte de una Asociación de propietarios forestales.

Tal y como avanza la Junta, debido al gran problema de los incendios forestales la Comunidad sufrimdos en los últimos años, se pretende centrar los esfuerzos en ayudas como esta para los propietarios forestales privados, con la intención de disminuir el riesgo y peligro de incendios forestales y llevar a cabo más labores de prevención de daños, en más superficie y en más lugares del territorio autonómico.