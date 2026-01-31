Tábara vuelve a la carga y anuncia cortes de carretera para exigir una mejor atención sanitaria

Tábara ha decidido "aumentar la presión" y, a partir del próximo sábado 7 de febrero, reanudará las movilizaciones para exigir mejoras en la atención sanitaria en la zona básica de salud con un corte de la carretera N-631, a la altura de La Torre, y que está previsto repetir a lo largo de todo el mes.

Así lo ha anunciado este sábado la plataforma en defensa de la sanidad pública en la zona básica de salud de Tábara, que también ha confirmado que en el corte de carretera del 7 de febrero participarán representantes del Movimiento por la Sanidad Pública de Zamora, quienes informarán a los asistentes sobre la situación actual de la atención sanitaria tanto a nivel regional como en los hospitales y centros de atención de la provincia de Zamora.

El objetivo de la medida, según la plataforma, es "sensibilizar a la sociedad", a la que también animará a que participe el 21 de febrero en la manifestación que se celebrará en Valladolid y para la que fletará un autobús con el objetivo de que más personas se sumen a la reivindicación.

"Es hora de plantar cara a nuestros representantes políticos y decir ¡basta ya!", asegura la plataforma, que también recuerda que "por encima de todo está la salud y la vida de las personas", con independencia de su situación económica.

Además, el colectivo advierte de que "no estamos dispuestos a consentir que, de seguir así, nos veamos obligados a asistir a la sanidad privada, donde en vez de presentar nuestra tarjeta sanitaria, tengamos que presentar la tarjeta bancaria" y a que "nos arrebaten la joya de la corona", en referencia a una sanidad pública que "a nuestros mayores les costó sangre, sudor y lágrimas conseguir".

Reiteró la plataforma que durante “todo el mes de febrero”, en Tábara, “cortaremos la carretera N-631, a la altura de La Torre”, acto de protesta que se prolongará hasta que se complete la plantilla de médicos asignada a la zona básica de salud.

En este punto, recordó que "desde diciembre nos encontramos con un médico menos y en mayo, se nos va una médico, tras haberle concedido el traslado que había solicitado", para a renglón seguido criticar que “sabiendo lo que iba a suceder desde hace meses, la Administración permita que nos quedemos con dos médicos menos”.

Además, otros dos médicos que quedan en la platilla, están “reenganchados”, por lo que "se pueden jubilar en cualquier momento", lo que conllevaría que la zona básica de salud de Tábara se quedara con cinco de los nueve facultativos que "nos corresponden", situación a la que la plataforma añade que "nos encontramos sin matrona desde noviembre por una baja laboral y sin saber cuándo se podrá reincorporar a su puesto".

Por último, subrayó que en la última reunión mantenida con la Junta en la que expuso la situación actual de la atención sanitaria en Tábara, la administración se escude en la falta de profesionales tanto para cubrir la baja de la matrona para completar la plantilla de médicos en la zona básica de salud.