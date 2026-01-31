fiestas en tierra del vino
Los quintos de El Pego "no pierden la tradición" de correr el gallo
Carla, Izan, las dos Paulas, Susana, Daniel, Jimena y María fueron los encargados de perpetuar una tradición con arraigo en la que todas las miradas se posan en las ingeniosas relaciones y en el ave tendida del cable
Los quintos de El Pego volvían a echar las "relaciones" al gallo. Engalanados con la tradicional capa castellana y gorra militar, Carla, Izan, las dos Paulas, Susana, Daniel, Jimena y María perpetuaron, un año más, su costumbre más señera: "Pues es de lo que se trata:/ no perder la tradición,/ cantaros mi relación/ y seguir dando la lata".
Las coplas rimadas homenajearon a abuelos, bisabuelos –con repaso a su "complicado" árbol genealógico al completo, incluido– y satirizaron con la actualidad social y política antes de proceder a correr la ya difunta ave. Recitan los quintos, "Imposible no ensalzar/ una costumbre tan rica/ que esta nuestra patria chica/ ha sabido conservar/ de una manera ejemplar/ hasta convertirla en mito".
Desde la figura de Donald Trump y los diferentes conflictos internacionales a la gripe aviar pasando por el cierre de las escuelas rurales, los quintos no se olvidaron de los "tiempos de confusión" en los que "Todo se vuelve al revés./ Lo que era ya no es". El único consuelo, la patria chica y sus costumbres, porque "En tiempos de convulsiones,/ con un incierto futuro/ son un refugio seguro/ el pueblo y sus tradiciones".
Unas "relaciones" marcadas por la emoción y los nervios de quienes apenas habían montado a caballo y de quienes se saben guardianes de una tradición. Es el caso de Carla, residente en Madrid. Pese a que su abuelo siempre ha tenido caballos, solo la participación en los quintos le impulsó a subirse a lomos de uno de ellos. "No han dado mucha guerra".
