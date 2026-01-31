Un puente de Sanabria, en vilo por la crecida del río Mondeira
Nuevos derrumbes del talud agravan el estado de conservación de la estructura
La crecida del río de la Mondeira a su paso por Santa Colomba de Sanabria ha agravado, tras nuevos derrumbes del talud, el estado de conservación del puente de la carretera ZA-L-2695 que amenaza con caer.
El puente presenta importantes hundimientos y deterioro de la plataforma. Los usuarios y hasta los concejales de Cobreros señalan el nulo mantenimiento de la vía mientras esperan la ejecución de las obras de la carretera. Esta vía es la única ruta de entrada a Santa Colomba para todos los camiones pesados que tienen que transitar por la zona y que tienen que pasar por el puente.
Los vecinos denuncian el mal estado tanto del puente como de la carretera. Días atrás los propios vecinos de Cobreros tuvieron que desatascar las cunetas por el río de agua que corría por la carretera por la falta de limpieza de cunetas y caños, además del agua que sale de las alcantarillas, donde la única intervención ha sido poner un cono para no quedar atrapado cualquier coche en los baches y el río de agua de la alcantarilla. La travesía de Santa Colomba es una trampa de baches a lo largo del recorrido.
