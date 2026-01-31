La nieve obliga a movilizar quitanieves en varias carreteras de Sanabria
La Diputación moviliza todos los medios del Plan de Vialidad Invernal, quitanieves y fundentes actúan desde primera hora de este sábado
La Diputación de Zamora ha activado desde primeras horas de este sábado, 31 de enero, todos los recursos disponibles del Plan de Vialidad Invernal para hacer frente a las nevadas registradas durante la pasada madrugada en la comarca de Sanabria, provocadas por una nueva borrasca que afecta al noroeste de la provincia.
Según informa la Institución Provincial, se han movilizado medios propios, con personal y maquinaria del Parque de Maquinaria de la Diputación, así como los medios y trabajadores de la empresa concesionaria del mantenimiento de carreteras provinciales. El operativo trabaja de forma coordinada para garantizar la seguridad de la circulación en los tramos más afectados.
En estos momentos, máquinas quitanieves se encuentran operando de manera continuada, al tiempo que se están esparciendo fundentes con el objetivo de evitar la formación de placas de hielo, especialmente en las zonas más sombrías, donde el riesgo es mayor debido a las bajas temperaturas.
Las carreteras provinciales afectadas por la nieve son los accesos a Murias, Trefacio, San Ciprián y Coso de Sanabria, así como varios tramos de la red secundaria. En concreto, presentan incidencias la ZA-P-2663, entre las localidades de Remesal y Ferreros; la ZA-P-2662, que conecta Palacios, Rosinos y Santiago de la Requejada; y la ZA-P-2664, entre El Puente de Sanabria y Trefacio.
También se actúa en la ZA-P-2663, en el itinerario N-525 – Remesal – Ferreros – Paramio – Robleda – Valdespino, y en la ZA-P-2665, que enlaza El Puente de Sanabria con Rozas, Doney y el límite provincial con León.
Desde la Diputación se insiste en que, aunque se trabaja para despejar y mantener transitables todas las vías afectadas, se recomienda circular con precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la calzada y atender en todo momento a las indicaciones de tráfico, especialmente en los desplazamientos por la comarca de Sanabria.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Hartos de que las vacas campen a sus anchas': una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Nieve en Zamora: estado de las carreteras en la provincia
- Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Queda en Zamora para comprar un coche de segunda mano y le roban todo el dinero