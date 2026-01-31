La nieve obliga a movilizar quitanieves en varias carreteras de Sanabria

La Diputación de Zamora ha activado desde primeras horas de este sábado, 31 de enero, todos los recursos disponibles del Plan de Vialidad Invernal para hacer frente a las nevadas registradas durante la pasada madrugada en la comarca de Sanabria, provocadas por una nueva borrasca que afecta al noroeste de la provincia.

Según informa la Institución Provincial, se han movilizado medios propios, con personal y maquinaria del Parque de Maquinaria de la Diputación, así como los medios y trabajadores de la empresa concesionaria del mantenimiento de carreteras provinciales. El operativo trabaja de forma coordinada para garantizar la seguridad de la circulación en los tramos más afectados.

En estos momentos, máquinas quitanieves se encuentran operando de manera continuada, al tiempo que se están esparciendo fundentes con el objetivo de evitar la formación de placas de hielo, especialmente en las zonas más sombrías, donde el riesgo es mayor debido a las bajas temperaturas.

Quitanieves Sanabria / Cedida

Las carreteras provinciales afectadas por la nieve son los accesos a Murias, Trefacio, San Ciprián y Coso de Sanabria, así como varios tramos de la red secundaria. En concreto, presentan incidencias la ZA-P-2663, entre las localidades de Remesal y Ferreros; la ZA-P-2662, que conecta Palacios, Rosinos y Santiago de la Requejada; y la ZA-P-2664, entre El Puente de Sanabria y Trefacio.

También se actúa en la ZA-P-2663, en el itinerario N-525 – Remesal – Ferreros – Paramio – Robleda – Valdespino, y en la ZA-P-2665, que enlaza El Puente de Sanabria con Rozas, Doney y el límite provincial con León.

Desde la Diputación se insiste en que, aunque se trabaja para despejar y mantener transitables todas las vías afectadas, se recomienda circular con precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la calzada y atender en todo momento a las indicaciones de tráfico, especialmente en los desplazamientos por la comarca de Sanabria.