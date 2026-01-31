Las mujeres alistanas rememoran la Purificación de María con la "misa de parida"

Las antiguas Vicarías de Aliste y Alba celebrarán mañana la Virgen de las Candelas, una de las fiestas con más arraigo en los pueblos alistanos donde la Iglesia y las mujeres alistanas conmemoran el acto de purificación de María tras el parto del Niño Jesús en el Portal de Belén con la presentación en el templo del nieto de San Joaquín y Santa Ana.

Para sabiduría la del refranero alistano, sentenciando que "Los santos de febrero: el segundo candelero (Las Candelas) y el tercero gargantero (San Blas)" para, acto seguido, recordarnos que la inverina nos decían los abuelos nunca queda para atrás: "El Dié de la Candelas iviernu afuera, pero si no ha nevau y quier nevar, iviernu por principiar".

La parroquia de San Salvador de Rabanales, manteniendo la tradición de las "Vísperas de San Blas" ha sido el primero en venerar a la Virgen de las Candelas (copatrona) con una homilía y procesión oficiadas este sábado por el párroco Teo Nieto Vicente.

Este año las Mayordomas de la Iglesia son Genoveva Vara Martín y Pilar Rodríguez Fernández y las Mayordomas de la Virgen de las Candelas María Rivas Gago, Genoveva Losada Rodríguez y Carmen Ferrero Cruz.

Villarino tras la Sierra es el único pueblo de la Raya de España y Portugal que tiene como patrona a la Virgen de las Candelas, sin embrago la Purificación de Nuestra Señora no pudo celebrase durante varios años a finales del siglo XVIII por falta de oficiante debido a su aislada ubicación tras las montañas. Lo apartado del pueblo llevó a que ningún cura quiera irse a vivir allí y el de San Martín del Pedroso había de llegar campo a través andando o con su burra algo, que hacía sin problemas en estaciones de bonanza, pero resultaba complicado en invierno.

Los feligreses, cansados, al ver que no llegaban soluciones desde Santiago (Galicia) la buscaron por su cuenta convenciendo para oficiar los actos religiosos al cura de Vale de Frades en Portugal, hasta que, tras enterarse, lo prohibió el Arzobispado de Compostela.

Es la Virgen de las Candelas una de esas fiestas que en mayor o menor medida tiene lugar en todas las parroquias. La salida de María a la llamada "misa de parida" tenía su punto álgido en el cántico que cantaban las mozas a modo de ramo haciendo mención a la pobreza de la Virgen que por ofrenda llevaba dos "Rollas" (Tórtolas) y una candela (vela): "Las tórtolas son palomas / que por pobre ofrecía, / que con ser Madre de Dios / un cordero no tenía".

La Virgen de las Candelas era, es y siempre será la fiesta de las mujeres y muy en particular de las madres, pero también de las abuelas que antes madres fueron y las mozas que lo serán, pues también en la Vicaria de Aliste se cumplía a rajatabla la costumbre de la "salida a misa de parida". Una extraña costumbre que en nuestros tiempos sería inconcebible.

La mujer alistana, una vez daba a luz, se mantenía en casa "encerrada" a cal y canto durante un mes, sin salir ni siquiera a la calle haciendo vida en el hogar y el corral cuidando al niño y a la hacienda. De hecho, ni acudía al bautizo de su hijo o hija que era llevado a la iglesia por la madrina.

Tras nacer un niño, la madrina lo llevaba a bautizar y la madre se mantenía durante un mes si salir de casa

Pasados los 31 días de rigor, la primera salida era a la "misa de parida" llevando ella esta vez sí al recién nacido en brazos a buen resguardo de las inclemencias atmosféricas bien arropado con su toquilla o aterciopelado mantón negro para en El Sagrao justo antes de entrar en el templo de rodillas, recibir la bendición del sacerdote (besando la estola) y dar las gracias a Dios por el alumbramiento y salud de nuevo cristianico siguiendo el ritual camino del altar mayor.

Durante el ofertorio la madre se presentaba ante el altar con el niño para hacer la ofrenda con una cesta de mimbre donde portaba una hogaza de pan casero y unas candelas que se mantenían encendidas durante toda la misa, la cual quedaba luego para la iglesia, mientras que el pan se consideraba un donativo material para el cura que era quien los consumía en la comida de ese día.

Es la Virgen de las Candelas fiesta grande con la procesión portando cada feligrés su candela (vela encendida) que antaño eran elaboradas con la cera pura de abeja de las colmenas alistanas, artesanalmente, de ahí su color amarillento más que blanco. Cada Cofradía de la Virgen tenía sus propias velas que prestaba a los parroquianos para procesionar ese día. Si se lograba cubrir la procesión sin que la candela se apagase era señal de buena suerte. Era fiesta de guardar, pero solo por la mañana pues tras los rezos los niños regresábamos a la escuela y los mayores a la faena.

Es un día también del inicio hacia el cambio de ciclo estacional: "Por san Antón las gallinicas pon y por las Candelas las malas y las buenas".