Máscaras zamoranas viajan al Museo do Pobo Galego

La Universidad de Valladolid y el Museo do Pobo Galego se unen para destacar el valor simbólico y social de la máscara a través de la exposición “MASKS. The Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II”. La muestra presenta 66 piezas, 54 máscaras procedentes de Rumanía, Italia, Portugal y España, países de procedencia de los socios del proyecto MASKS, pertenecientes a la colección privada del coleccionista y viajero Nacho Rovira, y una docena de máscaras de los fondos del Museo do Pobo Galego.

Representaciones que recorren los usos, tiempos y significados de la máscara, dando cuenta de su universalidad. Así, podrán verse piezas del carnaval popular, ligadas a las fiestas de invierno y de los antruejos tradicionales; máscaras empleadas en celebraciones religiosas, como la Navidad, la Semana Santa o el Corpus Christi; ejemplos del carnaval cortesano barroco y de la Commedia dell’Arte, asociadas al teatro y a las representaciones escénicas de la Europa moderna; máscaras funerarias, vinculadas a los rituales de despedida, a la memoria y al ciclo de la vida y de la muerte; así como máscaras contemporáneas y de uso artístico, que muestran cómo estas tradiciones continúan vivas y en permanente reinterpretación.

Zamora

La provincia de Zamora, tan fecunda en máscaras, tiene una presencia destacada en esta muestra impulsada por la Universidad de Valladolid a través de la Cátedra de Estudios de la Tradición que dirige la profesora zamorana Pilar Panero, investigadora principal del proyecto europeo Unveiling the Arts and Works behind the Masks (Descubriendo las artes y los oficios detrás de las máscaras), un Erasmus + impulsado por la European Education and Culture Executive Agency. Pilar Panero coordina y comisaria esta exposición que podrá visitarse hasta el 26 de abril en el claustro alto del Museo do Pobo Galego.

El Tafarrón de Pozuelo de Tábara y el Zangarrón de Montamarta se incorporan a la cuidada selección de 54 máscaras procedentes de España, Rumanía, Italia y Portugal, en la que ya estaban representaciones del Antruejo de Villanueva de Valrojo y el Zangarrón de Sanzoles.

Hasta el año 2024 la colección del Nacho Rovira contaba con el Zangarrón de Sanzoles realizado por José Javier Sánchez Hernández. Ese mismo año, con motivo de la exposición Masks en el Museo de la Universidad de Valladolid, se incorporaron dos caretas de Villanueva de Valrojo realizadas por Carlos Andrés Santos. Y el año pasado se incorporaron el Zangarrón de Montamarta, obra de José Ramón Pérez Pérez, y el Tafarrón de Pozuelo, obra de José Javier Sánchez Hernández.

Las máscaras zamoranas / LOZ

La profesora Pilar Panero, sayaguesa de Almeida, consideró que, "si bien la máscara de Sanzoles es extraordinaria por la importancia y belleza de su fiesta, una provincia tan rica en máscaras como la nuestra debía estar mejor representada. Nacho Rovira ha incorporado estas piezas en una colección de máscaras del mundo que se va haciendo poco a poco no solo por su categoría estética y por la calidad en la factura, sino por la fuerza de la comunidades y ritos que las sustentan".

Las máscaras expuestas en el Museo del Pobo Galego han sido realizadas por artesanos de Rumanía, Italia, España y Portugal, países que integran el consorcio del proyecto MASKS. La imagen oficial de la exposición es un collage de cinco máscaras diseñado por Gaetano Armenio, de Editrice L’Imagine, socio del proyecto.

Inauguración

En su inauguracion, la presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada Vázquez, destacó que la muestra permite que la colección de Nacho Rovira establezca un estrecho diálogo con el patrimonio etnográfico gallego y con las tradiciones del Entroido, una de las expresiones festivas más significativas de la cultura gallega.

La presidenta del Patronato del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada Vázquez; Conchita Pérez Gil, la conservadora de Alas y Viento; y Pilar Panero (en el centro). / Roberto de la Torre

Conchita Pérez Gil, la conservadora de Alas y Viento, sostuvo que el orgullo del pueblo "es una emoción poderosa, y las comunidades se aferran a sus tradiciones, tal vez impulsadas por la memoria de sus antepasados; y quizá, a través del arte, en todas sus manifestaciones, han utilizado y utilizan las máscaras como fuente de inspiración y medio de expresión".

La profesora Pilar Panero explicó que el proyecto MASKS se desarrolla con el objetivo de "visibilizar el trabajo de artesanos y artistas vinculados al universo de la máscara". Y destaó la generosidad de Nacho Rovira cediendo de nuevo la exposición y tenendo a bien incorporar piezas realizadas en los territorios en los que trabaja el equipo de MASKS —tafarrón de Pozuelo de Tábara, máscaro de Ousilhão, zangarrón de Montamarta, carocho de Constantim, lole Brașov, Transilvania, Rumanía, cornuto y capra de Aliano y canhoto (diabo) de Cidões— y otras que también nos parecen extraordinarias de otros territorios.

Rovira

En el catálogo de la exposición, Nacho Rovira explica cómo la afición por las máscaras "ha sido una tremenda aliada para viajar, pues casi vivo viajando. Las máscaras han sido la razón por la que he deambulado por todo el planeta tras piezas de este arte ancestral. Es por eso que siempre digo que la colección Alas y Viento. Máscaras del Mundo está, para mí, plenamente amortizada en vivencias y experiencias que han enriquecido mi vida. Ahora es un placer compartirla".

Cartel de la exposición en cuya imagen hay 5 máscaras en el collage y una es el Zangarrón de Montamarta / LOZ

Y agradece la labor desempeñada por Pilar Panero García, directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición (UVa), que comisaría esta exposición, "sin cuyos desvelos, conocimientos, contagiosa ilusión y enorme capacidad de trabajo yo no podría poner a disposición del público una muestra tan completa de máscaras ibéricas, italianas y rumanas. Deseo también agradecer la acogida al equipo del Museo".

Catálogo

El proyecto Masks se desarrolla con el objetivo de visibilizar el trabajo de artesanos y artistas vinculados al universo de la máscara.

El catálogo en acceso abierto y gratuito en inglés, español y gallego se puede descargar en el repositorio institucional de la UVa: M.ª Pilar Panero García (coordinadora) (2026). MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II [Catálogo de la exposición realizada en el Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, del 28 de enero al 26 de abril de 2026], Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/82265

MASKS ofrece una formación alojada en una plataforma digital atractiva que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, desarrollar habilidades creativas y analíticas, y adquirir experiencia práctica en antropología cultural, patrimonio y sostenibilidad, economías creativas y circulares, herramientas digitales, turismo cultural y técnicas de elaboración de máscaras. Esta formación es gratuita y se certifica. Enlace para la inscripción: https://unveilingthemasks.uva.es/sign-up-for-courses/