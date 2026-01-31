Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Las que mandan" toman el mando de la provincia: 1.658 águedas se dan cita en Bermillo de Sayago

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacaba a la mujer rural zamorana como "el pilar de la vida" y las "guardianas de las tradiciones"

La Águeda Mayor, Isabel Bernardo Carrascal, recogía el bastón de mando de la provincia y del municipio: "Hoy mandáis vosotras"

VÍDEO | Un mar de mujeres en Bermillo de Sayago: Éxito de la concentración provincial de águedas

José Luis Fernández

Estefanía Vega

Bermillo de Sayago

"La provincia es vuestra". Doble entrega del bastón de mando en un gesto cargado de significado. Bermillo de Sayago se quedaba pequeño para acoger un Encuentro Provincial de Águedas de récord que ha congregado a 1.658 mujeres, la mayoría procedentes del medio rural y venidas de todos los rincones y comarcas de Zamora, y que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado a la mujer zamorana como "el pilar de la vida" y las "guardianas de las tradiciones".

GALERÍA | Récord de águedas: 1.658 mujeres invaden Bermillo de Sayago

Ver galería

GALERÍA | Récord de águedas: 1.658 mujeres invaden Bermillo de Sayago / José Luis Fernández / José Luis Fernández

"Hoy mandáis vosotras". La bienvenida en palabras del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, tenía su relevo en una marea de aplausos, castañeteos, vítores y en boca de algunas de las presentes en la Plaza Mayor. "Y todo el año".

La hilera de autobuses anticipa el éxito de la que es la cita más multitudinaria en Zamora incluso "por encima del Día de la Provincia". Día de homenaje que lograba sortear la lluvia -que no el frío- porque "hemos hablado con el de arriba", bromeaba la alcaldesa del municipio, Angelines Martínez. En esta edición, Bermillo releva a Muelas del Pan que el pasado año logró congregar a más de 1.400 águedas.

Evento "imprescindible a la mujer zamorana" y, en especial, a la "mujer rural". Reconocía Faúndez que el día se queda corto "para todo lo que aportan las mujeres en el día a día de esta provincia".

