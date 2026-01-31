Fin de semana de fiestas en Jambrina para cumplir con una de sus tradiciones más señeras. Los vecinos volvieron a acompañar a la imagen de su patrón, San Geminiano, por las calles del pueblo para vivir su momento álgido: la subida de los niños y niñas a la mesa procesional para recibir la bendición del protector de las hernias.

Jambrina venera a su patrón San Geminiano / Cedida

A la misa asistieron el diputado de Tierra del Vino, Juan del Canto, Jesús María Prada y los alcaldes de Madridanos, Ángel Sánchez, y de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez.

Finalizados los actos religiosos, el Ayuntamiento ofreció un vino español y, ya próximo a la medianoche, la música de DJ Fausto puso el broche a la jornada festiva en el municipio.