Jambrina venera a su patrón San Geminiano
Los vecinos volvieron vivir la subida de los niños y niñas a la mesa procesional para recibir la bendición del protector de las hernias
E. V.
Jambrina
Fin de semana de fiestas en Jambrina para cumplir con una de sus tradiciones más señeras. Los vecinos volvieron a acompañar a la imagen de su patrón, San Geminiano, por las calles del pueblo para vivir su momento álgido: la subida de los niños y niñas a la mesa procesional para recibir la bendición del protector de las hernias.
A la misa asistieron el diputado de Tierra del Vino, Juan del Canto, Jesús María Prada y los alcaldes de Madridanos, Ángel Sánchez, y de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez.
Finalizados los actos religiosos, el Ayuntamiento ofreció un vino español y, ya próximo a la medianoche, la música de DJ Fausto puso el broche a la jornada festiva en el municipio.
