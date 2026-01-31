Sucesos
Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
La mujer, que pasó la noche a la intemperie, fue encontrada por la Guardia Civil a un kilómetro y medio de Casaseca de Campeán, cerca de la carretera que une esta localidad con El Perdigón
El Grupo Cinológico de la Guardia Civil ha encontrado este sábado al mediodía a la mujer de 49 años que había sido declarada desaparecida en la localidad zamorana de El Perdigón el pasado viernes por la noche.
Gracias a los perros de esta unidad de la Benemérita se pudo localizar a la mujer, tras más de 12 horas de búsqueda, cerca de la carretera ZA-V-2106 que une El Perdigón con Casaseca de Campeán, a un kilómetro y medio aproximadamente de este último pueblo. Los agentes la trasladaron hasta el casco urbano de El Perdigón.
Elena H. C., que así se llama la afectada, no presentaba daños graves pero sí síntomas compatibles con una posible hipotermia tras haber pasado la noche a la intemperie, por lo que se solicitó una ambulancia para ella.
Amplio dispotivo de búsqueda
La familia de Elena avisó de su desaparición a las 00:37 horas de este sábado, y ya desde la misma noche la Guardia Civil organizó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico , Seprona, helicóptero de la Unidad Aérea con base en León y Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, así como agentes de Medio Ambiente, vecinos de El Perdigón, bomberos de la Diputación de Zamora y voluntarios de Protección Civil de Zamora, Toro y Villaralbo.
