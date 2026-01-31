Desaparecida una mujer en El Perdigón: activado el dispositivo de búsqueda

Un amplio dispositivo de búsqueda intenta localizar este sábado a Elena H.C., una mujer de 49 años de edad, que ha desaparecido en la localidad zamorana de El Perdigón.

De 1,50 metros de altura, pelo canoso y complexión normal, la mujer, que es dependiente, vestía en el momento de su desaparición un pantalón azul claro, una sudadera roja y zapatillas deportivas.

Una llamada recibida en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 00:37 horas avisó de la desaparición de la mujer, que se encontraba en la localidad para pasar el fin de semana y de la que sus familiares querían denunciar el extravío.

La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha establecido dispositivo de búsqueda nada más conocerse la desaparición de la mujer sobre la una de la madrugada, operativo en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, USECIC, Equipo PEGASO, Servicio Cinológico , SEPRONA, helicóptero de la Unidad Aérea con base en León y Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, así como agentes de Medio Ambiente, aunque también han sido prealertadas otras unidades.

Medios de la Guardia Civil movilizados para el operativo de búsqueda en El Perdigón. / Cedida

Al mando del dispositivo y como responsable de su coordinación, se encuentra el Teniente Adjunto de la Compañía de Zamora.

A las tareas de búsqueda de la mujer se han sumado vecinos de la localidad, bomberos de la Diputación y voluntarios de Protección Civil de Zamora, Toro y Villaralbo.