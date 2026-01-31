Daniel Ferreira, el alma de las redes sociales de Aliste

La Raya de España y Portugal tiene entre uno de sus hijos más ilustres y queridos a Daniel Ferreira Fernández, aquel niño alistano que en los años sesenta tuvo que dejar su tierra para buscar el progreso, primero estudiando y luego trabajando, para, una vez ya jubilado, regresar a sus orígenes, de los cuales siempre se sintió orgulloso y fue y es embajador, recuperando ahora el tiempo perdido allá por sus amadas tierras fronterizas junto a sus paisanos alistanos y trasmontanos.

Daniel Ferreira Fernández nació en la villa de Alcañices el 23 de marzo de 1954 en el seno de la familia Ferreira Fernández, integrada por sus padres Teresa y Daniel, nacido en Moldones, pero desde muy joven relacionado directamente con la localidad de Figueruela de Abajo. Unos padres ejemplares de los que heredó su carácter abierto y campechano, sencillo y de buen corazón, siempre dispuesto a echar una mano altruistamente a quien lo necesita.

El inquieto Danielín ya mostraba desde la más tierna infancia maneras e inquietudes que delataban en él su ejemplaridad, pasando sus primeros años en la capital alistana hasta que la vida, siendo sólo un adolescente, le llevó a convertirse en un "alistano errante" (con las ideas muy claras) camino del afamado colegio de los Agustinos de León, donde cursó el Bachillerato.

Daniel Ferreira, a la derecha, junto a Andrés Castaño / Ch. S.

Desde muy joven se sintió atraído por la vida castrense, lo cual le llevó a alistarse en el Ejército con una progresión fulgurante que hizo que, con solo veinte años, ascendiera a sargento. La mayor parte de su labor la desarrolló en Madrid, tras breves destinos en Castilla y León (Valladolid y Zamora) para finalizar en el Ministerio de Defensa, donde, por reestructuración de las plantillas de oficiales, pasaba a la reserva activa en 2008, cumpliendo su promesa y su sueño de regresar a Aliste para asentarse en el barrio Santa Teresa de Alcañices.

Durante 17 años, Daniel Ferreira Fernández se ha convertido por méritos propios en una de las personas más conocidas, queridas y respetadas de toda La Raya de España y Portugal dedicándose en cuerpo y alma a recuperar, cultivar y dar a conocer las costumbres y valores endógenos, así como el patrimonio material e inmaterial, de Aliste y Tras o Montes.

Camino ya de los 72 años, entre sus pasiones está la fotografía y a cualquier hora de los 365 días del año allá donde haya un acontecimiento digno de reseñar, allí está Daniel con su cámara y su dron para inmortalizarlo y darlo a conocer por todo el mundo a los amantes y nostálgicos de Aliste.

Colaborador habitual del periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Daniel Ferreira es además uno de los etnógrafos, historiadores y creadores digitales más importantes en tierras alistanas y trasmontanas con miles de seguidores ya sea en su concurrida página de Facebook "Comarca de Aliste" (camino de los 10.000 seguidores), en su blog o en YouTube con más de 250 vídeos.

Junto a Ricardo Flecha fue uno de los impulsores en 2013 de la Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto (Apeca). Cuando se creó "Aliste.info" allí estaba también.

Daniel Ferreira / Ch. S.

Durante varios años fue miembro de la Junta Directiva de la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Salud (patrona de Aliste), siendo presidente Jesús María Lorenzo Más. Actualmente desempeña el cargo de Juez de Paz sustituto de Alcañices nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Asimismo durante trece años, desde su creación en 2013, ha sido miembro de la Agrupación Alistana de Folclore Manteos y Monteras.

Daniel Ferreira Fernández ha sido, es y seguirá siendo una de las personas que más está contribuyendo a preservar los valores y dar a conocer Aliste y Tras os Montes, un trabajo altruista y digno de elogio que ni mucho menos está pasando desapercibido para las instituciones, ayuntamientos, pueblos, autoridades y ciudadanos que ya le han otorgado varios reconocimientos. Entre ellos el Ayuntamiento de Alcañices que preside David Carrión Galhardo, el de la Policía de Fronteras siendo inspector jefe Pedro Iglesias Salas y el de la Cofradía de la Virgen de la Salud.

Su principal compañero de aventuras es "Terri", un labrador que le acompaña en casa y en sus paseos campestres o por la villa cuando cada mañana bajan a la cita obligada de desayunar tomando el café con churros en "El Churrero" compartiendo actualidad, antes con el churrero Ángel López Rivas y ahora con su hijo Angelito. Entre sus aficiones está el ciclismo de montaña, ya sea en solitario o acompañado por su buen amigo Manuel Alonso Pires, un portugués conductor de ambulancias durante 33 años en el Área de Salud de Aliste.

Su amigo y presidente de las Capas Pardas Alistanas Andrés Castaño define a Daniel como "un gran profesional y una magnífica persona de la que todos los alistanos y trasmontanos nos sentimos orgullosos y agradecidos por su labor".

Daniel Ferreira / Ch. S.

Para Helena Barril, presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, "la labor de Daniel Ferreira es esencial; él ha sabido traducir nuestra identidad común en un lenguaje de hermandad que supera cualquier frontera".

Javier Faúndez Domínguez, presidente de la Diputación de Zamora y alcalde de Trabazos, destaca sus valores: "Daniel es un alistano de pura sangre, amante y defensor de las tradiciones, valores y aconteceres de nuestra tierra. Buena gente, abierto y sencillo, siempre dispuesto a ayudar a sus paisanos y a dar visibilidad a nuestros pueblos. Un ejemplo a seguir para todos".

En opinión de Teo Nieto, párroco de San Juan, "contemplar la persona de Daniel es descubrir que en la vida se pueden conseguir tres cosas que nuestro mundo nos quiere mostrar incompatibles: la vivencia del tiempo libre como entrega gratuita a los demás, la afición por la fotografía y la pasión por la tierra de Aliste. En sus fotos se dibujan bellos paisajes, pero también ternura y denuncia. Su cámara acoge, sobre todo, cultura y rostros y con ellos nos recuerda quienes somos a la vez que muestra al mundo que existimos".

Jesús del Río, alistano y profesor de la Universidad Kedge de Marsella, se emociona al hablar de su paisano: "El amigo Ferreira es parte del paisaje alistano. Buena gente, generoso, siempre dispuesto a ayudar, se ha convertido en el cronista de la comarca, en el ojo que todo lo ve, y todo por amor a la Terruca. Los que vivimos fuera vemos nuestra tierra a través de sus reportajes o sea que ¡gracias camarada!".