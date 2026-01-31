El alcalde de Gema, seis meses después de la moción de censura: "Asumimos un Ayuntamiento a la deriva con muchos problemas de gestión"

Tras una moción de censura que en verano derrocó al antiguo regidor Luis Enrique Díez Casado, de Ahora Decide, en favor de su excompañero de partido Álvaro Martínez Ortega (no adscrito), el actual alcalde hace un repaso de la gestión municipal tras estos seis meses al frente del consistorio, los retos e iniciativas para impulsar el padrón.

Se cumple medio año de mandato tras la moción de censura, ¿qué balance hace el nuevo equipo de gobierno?

De lo que nos quejábamos el equipo de gobierno en dicha moción era de la gestión municipal por parte del antiguo regidor. En agosto asumimos un Ayuntamiento a la deriva con muchos problemas en la gestión municipal, gastos sin justificar, trabajo por hacer y en el que se debía dinero al pedir más subvenciones de las que podíamos optar. En municipios pequeños se debe aportar el 20% de la obra (Gema cuenta con un presupuesto que ronda los 150.000 euros), con lo cual ha habido que solicitar un préstamo. Otro de los problemas nada más llegar fue que se iban a hacer unas fiestas (en referencia a la semana cultural del mes de agosto) en laS que no había nada legal en cuanto a contratos, lo que conllevó anularlas y el evidente malestar vecinal. Al final todo se ha empezado a encauzar después de muchas horas de trabajo.

¿En qué circunstancias se gestó una decisión tal radical como la de retirar la confianza al antiguo regidor y romper con Ahora Decide?

Nosotros nos pusimos en contacto para solicitar que se le apartase de su cargo como alcalde sin necesidad de que la formación perdiese un solo concejal. Desde Ahora Decide se apostó por respaldarle y pasamos a concejales no adscritos, condición en la que nos mantenemos los tres a día de hoy.

Todas estas acusaciones fueron denunciadas ante la Autoridad Independiente en materia de corrupción en Castilla y León, ¿en qué estado se encuentran?

Anticorrupción nos requirió toda la información y actas relativas a facturación y consultas. Toda esa documentación se remitió y estamos a la espera de la resolución al procedimiento abierto.

Uno de los gastos sin justificar y que se ha denunciado públicamente fue la adquisición de un terminal móvil…

Sí, un iPhone 14 Pro Max de 256 GB por un valor de 1.647 euros que constaba como una factura no detallada y que no se devolvió. Se envió el requerimiento y, finalmente fue depositado ante la Guardia Civil, si bien el terminal está bloqueado con una clave y no se puede utilizar. La ciudadanía quiere transparencia, pero ¿cómo pudo decirse que este era el consistorio más transparente cuando se oculta este gasto?

En declaraciones a este medio, el exalcalde Luis Enrique Díez Casado aseguraba haber "estado solo", en especial los "últimos ocho meses" en los que mantiene que no pisasteis el Ayuntamiento.

Tengo el certificado del secretario diciendo que es mentira. Lo único a lo que no asistimos fue a dos plenos extraordinarios en los que no conocíamos la información de lo que se iba a aprobar. Ese documento certifica que llevábamos más de un año y pico sin recibir documentación alguna como tampoco contestación a las preguntas planteadas. Nosotros en cambio nos encontramos con un bloqueo en cada Pleno con numerosas preguntas que sí contestamos. Lo que no se puede es intentar boicotear el funcionamiento de un Ayuntamiento. Eso queda muy feo.

¿Cuáles son los principales objetivos que se fijaron tras tomar la alcaldía?

Trabajar para los vecinos sin distinción ninguna e intentar que todos los problemas existentes se intentaran solucionar de la mejor manera posible. A día de hoy continuamos arrastrando varios de esos problemas, pero confío en que estén más o menos encauzados.

Lo que no se puede es intentar boicotear el funcionamiento de un Ayuntamiento. Eso queda muy feo

Uno de los retos es la creación de vivienda social.

Sí, la intención es reformar un total de cinco viviendas dentro del programa Rehabitare, tal y como le avanzamos a la Jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León en Zamora, Marta Cano. El presupuesto para este programa no es ilimitado, lo sabemos, pero sería de gran ayuda para impulsar la fijación de población.

Expresaban también su preocupación por la seguridad de la travesía y accesos de la carretera CL-605 que une a la capital con Fuentesaúco.

El problema viene del exceso de velocidad. En una reunión con el jefe de conservación de carreteras de la Junta de Castilla y León, Jesús Jiménez, se avanzaron dos posibles soluciones que pasarían, bien por la instalación de rotondas o mediante la colocación del cruce inteligente.

El aumento es ligero, pero Gema gana empadronados. ¿Qué requiere el municipio para continuar en esta senda?

Tenemos un colegio con unos 50 niños escolarizados y una residencia con en torno a 27 usuarios. Entonces, tenemos que aprovechar e idear iniciativas para que puedan llegar más vecinos a la España famosa que se llama vaciada. Además de esas cinco viviendas que se quieren rehabilitar, estamos intentando apostar por una fórmula para asesorar a los propietarios de viviendas vacías en el municipio interesados en poder vender o alquilar.

¿Cuántas viviendas vacías y habitables puede tener Gema en este momento?

Más de una treintena, por lo que es un número importante a tener en cuenta. Y conocemos a varias familias que, si encontraran algo asequible, se vendrían a vivir aquí.