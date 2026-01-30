El XIX Encuentro Provincial de Águedas contará con más de 1.600 asistentes de toda Zamora

El XIX Encuentro Provincial de Águedas, organizado por la Diputación de Zamora, que se celebrará mañana, 31 de enero, en Bermillo de Sayago, contará con la participación record de más de 1.600 águedas procedentes de asociaciones de distintos puntos de la geografía provincial.

Las actividades programadas comenzarán a 12:00 horas con la concentración de las águedas en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, donde se procederá al tradicional acto en el que la Águeda Mayor, Isabel Bernardo Carrascal, recogerá el bastón de mando de la provincia de manos de Javier Faúndez, presidente de la Diputación. Este bastón se unirá al que también le cada la alcaldesa de la localidad cabecera de la comarca sayaguesa, Ángeles Isabel Martínez Iglesias.

En el caso de que se dieran condiciones climatológicas adversas, el acto de la entrega de bastones de mando se trasladará al interior del pabellón municipal.

Del mismo modo, y siempre y cuando la climatología lo permita, tras el acto de entrega de los bastones se llevará a cabo el desfile de las águedas por las calles del pueblo para concluir en el pabellón municipal en el que se celebrará la misa.

La jornada concluirá con la comida de hermandad que tendrá lugar en varias carpas habilitadas al efecto en las que se concentrarán en torno a 1.600 personas.

La Concentración Provincial de Águedas se ha convertido en mayor evento social organizado por la Diputación y pone de manifiesto el peso y la importancia de la mujer en el mundo rural. Se trata de un día de encuentro y convivencia donde se pone en valor la cultura y las tradiciones de nuestra provincia.

Participan Asociaciones de Mujeres con las que se trabaja durante todo el año desde cada uno de los 10 CEAS que la Institución Provincial tiene distribuidos por toda la provincia.

Muchas de las mujeres participantes lucen trajes tradicionales que se han tejido en los talleres de bordados organizados por la Diputación.

El primer Encuentro se celebró en el año 2016 en Fuentesaúco. Alcañices recogió el testigo en 2017; Villafáfila en 2018; Tábara en 2019; Carbajales de Alba en 2020; Moraleja del Vino en 2023, tras el paréntesis de dos años debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19; Benavente en 2024; y Muelas del Pan en 2025.