Patrimonio Natural licita las obras del aparcamiento en Sotillo de Sanabria: Los detalles del proyecto

El Pleno del Ayuntamiento de Cobreros aprobó la exención de la tasa de ICIO para las obras de la adecuación de una parcela para nuevo aparcamiento de vehículos en Sotillo, que realizará la Fundación Patrimonio Natural. La propuesta salió con tres votos a favor del Grupo Futuro y una abstención del Grupo Popular. La ordenanza municipal no contempla exenciones pero se acogen a la ley de rango superior que permite eximir por interés de utilidad municipal hasta el 95% de la tasa.

Los concejales fueron informados de la publicación de la licitación de la obra en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El importe asciende a 46.812 euros, que con IVA asciende a 56.642 euros. Las obras incluyen la señalización de acceso a Cascada de Sotillo, Caidero Calagua. La cuantía de la tasa de ICIO es de unos 600 euros, una cantidad que para el concejal de la oposición, Alejandro Fernández García, es asumible para la Fundación dependiente de la Junta y su voto fue la abstención.

El Ayuntamiento de Cobreros llevaba casi un año, desde febrero de 2025, sin celebrar plenos ordinarios ,como marca la Ley, un mínimo de cada tres meses, y en esta primera sesión por ausencia del alcalde, Luis Miguel López Fernández, ejerció la presidencia el teniente de Alcalde, Ángel Elena Rodríguez. En una declaración de intenciones señaló la disposición de convocar plenos cada dos meses para compensar.

En el turno de preguntas hubo consenso para arreglar los problemas de alumbrado de Santa Colomba de Sanabria y, al menos, repartir fundentes para las calles y evitar los problemas y accidentes con caídas incluidas por el mal estado de las vías durante el temporal. El deterioro de las carreteras, recién arregladas por la Diputación, de Sotillo y San Román será objeto de subsanación de cara a la primavera.

Reconocimiento

El Pleno se abrió con un minuto de silencio en recuerdo al que fuera alcalde, Pedro Fernández San Román, y la lectura de una declaración de su hijo Alejandro Fernández. Recordó su trayectoria como concejal y alcalde desde el comienzo de la democracia y la aprobación de la Constitución de 1978.

Alejandro Fernández repasó sus aportaciones, desde los años 90, precursor de ordenanzas, como la de recogida de residuos sólidos, que actualmente sirven para regular el funcionamiento del municipio, en "unos años prósperos" en los que también se cimentó el proyecto de la autovía A-52.

Fue "un hombre de esta tierra, un hombre de principios" que luchó por los derechos de sus vecinos incluso en contra de sus propios intereses personales y políticos. "Fue un vecino más del pueblos que durante más de 40 años estuvo al servicio de este municipio para mejorar la vida de todos".

Planeamiento

Los concejales aprobaros las solicitudes particulares de modificación y rectificación del planeamiento urbanístico, aunque desde la Secretaría municipal se indicó el retraso de los expedientes por los informes negativos de Confederación Hidrográfica del Duero que alega falta de concesión de aprovechamiento de aguas en los 13 anejos del municipio. Una situación que extraña a la propia corporación que no figuren los abastecimientos y los problemas para legalizar una por una las concesiones de agua.

El Pleno fue informado de la solicitud de subvenciones para contratar 3 trabajadores temporales, 2 trabajadores durante 180 días con una subvención de 22.600 euros y un trabajador por 90 días con una subvención de 6.900 euros.

Además de las licencias de obras a particulares, se notificó la aprobación mediante decreto de las licencias de obra, solicitadas por la Diócesis de Astorga, para la reparación de la ermita de la Encarnación de San Martín de Terroso y la iglesia de San Pelayo de Quintana de Sanabria.

Se trató la solicitud de la concentración parcelaria de 12 de los 13 anejos del municipio, el Ayuntamiento remitirá una nueva solicitud a la Junta de Castilla y León, aunque hay reticencias por parte de la Administración autonómica que opta por "Concentraciones productivas", es decir, una única parcela y porcentajes de participación por propietarios. Una fórmula que "es inviable. Eso no sale adelante en Sanabria" señalaron en la sesión. Desde el Ayuntamiento se recordará que la alcaldía de Cobreros ya solicitó hace años la concentración.