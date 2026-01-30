Oro de París para la “Miel Gómez” de Aciberos de Sanabria

La explotación apícola familiar de Aciberos, Miel Gómez, obtenía el pasado 11 de enero la medalla de oro, en la categoría de mieles de castaño en el certamen Paris International Honey Awards 2026. Ana Gómez Martínez y su hijo Alejando Barja Gómez cuidan esta pequeña explotación de 400 colmenas repartidas entre Aciberos y la vecina comunidad gallega.

Es su primera participación en el certamen parisino y su primera medalla de oro, el máximo galardón. Los análisis polínicos y de trazabilidad presentados entre otros, arrojaban “un 90% de composición de castaño. Una miel que aporta además frescura y la máxima calidad”, como señala Alejandro Barja.

Como explotación familiar se dirige al mercado de proximidad en envasado con etiquetado propio, de venta directa al consumidor, preferentemente frente a la venta a granel. “Lo que más nos gusta es que la gente se lleva en cada cucharada una miel de calidad”. En la actualidad también está en trámite para adherirse a la Marca de Calidad de Miel de Zamora. También han sido galardonados con medalla de bronce en mieles oscuras dentro de los premios Alveare 2025, de Zamora.

La explotación apícola familiar de Aciberos, Miel Gómez. / Cedida

El bosque de Aciberos en el municipio de Lubián, es un ecosistema principalmente de roble, castaño, zarzamora y brezos. La pequeña explotación familiar se creó en 2012, hace 13 años. “Es un sector que depende totalmente de la floración”. Ha habido años relativamente malos como 2017 cuando se registró un periodo prolongado en julio de lluvia y heladas en plena floración. En 2019 el factor negativo fue una granizada a mediados de julio.

Detrás de esta medalla de oro hay el desastre de los incendios de este verano, que no afectaron a las colmenas de Aciberos, pero sí quemaron 300 de las 330 colmenas, el 90% de las instaladas en la vecina comunidad gallega. El humo procedente de los incendios tuvo una relativa repercusión en el colmenar sanabrés.