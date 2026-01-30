ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 tras activarse el nivel negro
La A-52, principal vía de Sanabria, se encuentra cortada en ambos sentidos debido a las intensas nevadas, con embolsamientos de camiones y avisos de precaución en otras carreteras
Un día más, el temporal se convierte en el protagonista, con avisos de peligro bajo por nevadas y viento, especialmente en la comarca de Sanabria. Tras una mañana marcada por las precipitaciones y un cielo completamente cubierto, parecía que por fin, después de la tormenta llegaba la calma, al menos en comparación a las pasadas horas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa el nivel negro por nieve y viento a partir de las 19:40 horas, una alerta que se prolongará, al menos, hasta pasadas las 20:00 horas.
Nevadas en Sanabria
El principal episodio se concentra en Sanabria, donde se ha activado el nivel negro en la A-52 entre los puntos kilométricos 79 y 114. Como consecuencia, varios camiones se han comenzado a embolsar en Puebla de Sanabria. Finalmente, la carretera se ha cortado en ambos sentidos.
Además, tras esperarse nevadas a partir de los 1000-1200 metros, carreteras como la N-525 mantienen han terminado cerrando la circulación.
Por su parte, la carretera autonómica ZA-103, en dirección a San Martín de Castañeda, ha sido cortada al tráfico debido a la intensidad de las nevadas.
