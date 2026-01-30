Las lluvias inundan los terrenos de un proyecto de biogás en la provincia de Zamora

El paso de los sucesivos temporales ha hecho mella en los terrenos sobre los que se proyecta la instalación de la planta de biogás en el término de El Cubo del Vino. Unos terrenos que aparecen completamente inundados tal y como informa la asociación Pueblos Sanos formados por vecinos de El Cubo, Cuelgamures, El Maderal, Argujillo, Villamor y Fuentespreadas.

La zona afectada -conocido como el "Barranco del Baño" en base a los visores cartográficos- corresponde con la entrada a la "futura planta de producción de biogás, y la zona de acopio de residuos agrícolas y ganaderos; para después entrar en el proceso de biometanización o digestión anaerobia", tal y como denuncian desde la asociación.

Desde Pueblos Vivos recuerdan que cuando se hizo público el proyecto, se pidió a las autoridades responsables de dar el beneplácito al informe de impacto ambiental "que tuviesen en cuenta los condicionantes geográficos de la parcela donde se pretendía instalar, ya que dichos elementos daban como resultado la no compatibilidad del medio con el funcionamiento de una planta de biogás".

Aseguran que "después de intentar en repetidas ocasiones que nos dieran la oportunidad de mostrar los resultados técnicos documentados ha sido imposible presentar y defender con argumentos, nuestros criterios técnicos" basados en estudios cartográficos de la zona, hidrológicos e "innumerables visitas" a la parcela en cuestión, en diferentes épocas a lo largo del año.

Unos documentos que, justifican que la construcción de una planta para la producción de biogás en la parcela número 291 del polígono 1, del término municipal de El Cubo del Vino es "incompatible" con el medio. Desde la asociación recuerdan que los criterios defendidos cuentan con el amparo de profesionales del sector, colegiados y capacitados para llevar a cabo dichos estudios y sacar las conclusiones expuestas.