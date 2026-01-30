Fonfría aprueba un presupuesto de 770.500 euros para sus ocho pueblos

El Ayuntamiento de Fonfría (Bermillo de Alba, Fornillos, Castro de Alcañices, Arcillera, Ceadea, Brandilanes y Moveros), contará este año con un presupuesto general de 770.500 euros, coincidente en ingresos y en gastos de acuerdo con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo objetivo se centrará en mejorar la calidad de vida en los ocho pueblos del municipio mediante el mantenimiento y mejora de infraestructuras y servicios.

Así lo aprobó la Corporación Municipal en el transcurso del último pleno ordinario a propuesta del alcalde Sergio López Vaquero con el apoyo de todos los concejales del equipo de gobierno de PP: Gabriel González Arana (Bermillo), Francisco Porto Fernández (Fornillos), Martín del Río Lorenzo (Ceadea) y Baudilio Pérez Martínez (Brandilanes). Voto en contra el único edil del PSOE, Santiago Santiago López (Castro de Alcañices).

Las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como la Junta de Castilla y León, el Estado y la Diputación de Zamora, una partida de 301.000 euros. Le siguen en importancia los impuestos directos con 261.000 euros más otros 6.000 de los indirectos. Las tasas generarán 100.800 euros a los que se sumarán otros 8.100 de ingresos patrimoniales. Las transferencias de capital generarán 93.600 euros.

Los gastos corrientes en bienes corrientes y servicios liderarán las inversiones con 301.700 euros. La segunda partida más importante será la de gastos de personal con 220.000 euros. La plantilla está compuesta por cinco puestos de trabajo, el de funcionario (secretaría e Intervención) más el personal laboral: alguacil (alguacil), dos peones de servicios múltiples y una empleada de limpieza.

Las transferencias corrientes ascenderán a 67.000 euros. El municipio de Fonfría recibe la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste. Las inversiones reales sumarán 170.000 euros.

Centro social municipal. | CH. S.

En materia de vías de comunicación la Diputación de Zamora ha incluido en la convocatoria de adecuación y mejora de caminos rurales asfaltados el camino de Bermillo de Alba a la carretera ZA-P-2439 que pasará a contar con una nueva capa de rodadura de aglomerado. El pasado año se mejoró la pavimentación de la carretera ZA-V-2421 con un recorrido de alrededor de 2,5 kilómetros entre Fornillos de Aliste y Samir de los Caños con una nueva capa de rodadura que la ha dejado lista para una vida útil estimada de quince años.

El Ayuntamiento ha recibido 15.000 euros para ayudas en la tramitación de las concentraciones parcelarias de Fonfría, Fornillos de Aliste y Bermillo de Alba que seguirán siendo este ejercicio una de las prioridades con vista a erradicar el minifundismo mediante la reagrupación de parcelas en unas fincas de reemplazo que den viabilidad a las explotaciones agroganaderas.

En unos tiempos donde la gran protagonista es la despoblación rural galopante que pone en serio y grave peligro el presente y el futuro de los pueblos a causa de la emigración, la baja natalidad y un preocupante envejecimiento de la población, el municipio de Fonfría de momento ha iniciado la recuperación sumando 31 nuevos empadronados que le sitúan en 794 vecinos. Fue el segundo municipio rural que más creció a lo largo de 2025.

Continua un año más el Consistorio incluyendo en sus presupuestos la partida económica de ayuda a la natalidad con un global 3.000 euros a repartir en diez anualidades, desde el nacimiento hasta los diez años de vida, que ya cuenta con 18 inscritos. De los 794 inscritos en el padrón la población va en aumento y ya hay 25 niños y niñas inscritas en el padrón municipal, de ellos once por debajo de la barrera de los cinco años de edad. De quince a veinte hay 12 adolescentes.

Entre las buenas nuevas ha estado la recuperación, después de 40 años, del servicio de taxi en Fonfría gracias a la iniciativa del empresario de Venezuela Henrry Nieves Fernández procedente de Maracay junto a su mujer Eriluz Peña y su hija Yuviana.

Sergio López Vaquero, alcalde de Fonfría, se muestra satisfecho: "Vamos avanzando gracias al trabajo de la Corporación Municipal con el apoyo de los vecinos, siendo todos conscientes, tanto ediles como ciudadanos, que si queremos progresar debemos reamar todos en la misma dirección. El principal objetivo sigue siendo mejorar la calidad de vida para todas las familias en los ochos pueblos y para ello seguiremos actualizando y mejorando las infraestructuras básicas y los servicios públicos. El abastecimiento domiciliario de agua es siempre nuestra prioridad".n