Sanabria, en alerta por nevadas: hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas
La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado nevadas a partir de los 1000-1200 metros en Sanabria, aunque podrían registrarse acumulaciones mayores en cotas más altas el viernes 30 de enero de 2026
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes 30 de enero de 2026 varios fenómenos adversos en la provincia de Zamora, con avisos de peligro bajo por nevadas y viento, especialmente en la comarca de Sanabria.
Nevadas en Sanabria
El principal episodio se concentra en Sanabria, donde se espera una acumulación de hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas, con una probabilidad del 40% al 70%. El aviso estará activo desde las 16:00 hasta las 23:59 del 30/01/2026, y AEMET advierte de que continuará durante el día siguiente. Las nevadas se producirán a partir de los 1000-1200 metros, aunque podrían registrarse acumulaciones mayores en cotas más altas.
Viento en la Meseta y Sanabria
Además, se esperan fuertes rachas de viento del oeste y suroeste en dos zonas:
- Meseta de Zamora: rachas máximas de 70 km/h, con aviso activo entre las 09:00 y las 20:59.
- Sanabria: rachas máximas de 80 km/h, desde las 12:00 hasta las 23:59.
En ambos casos, el nivel de aviso es de peligro bajo, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.
