La rebelión del campo zamorano ante el escenario geopolítico de Mercosur y la PAC: Todo sobre la tractorada de hoy en Zamora

"El papel soporta todo". Las organizaciones agrarias zamoranas no se fían del paso dado por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobando el reglamento que incluye nuevas cláusulas de salvaguarda para mejorar la protección de los agricultores en el acuerdo UE-Mercosur. La experiencia con otros pactos comerciales mantiene firme al sector en las movilizaciones.

El sector primario se echa hoy a las calles de Zamora en un momento de "grandes amenazas" para la agricultura y la ganadería. Pero no solo. "La sociedad tiene que entender que está en juego la soberanía alimentaria; no podemos estar dependiendo de terceros países para comer, pero la realidad es que los productores estamos cada vez más acorralados, al sector primario cada vez le cuesta más producir y eso va a tener consecuencias en los consumidores".

Es el mensaje común de las cuatro grandes organizaciones agrarias –COAG, Asaja, UPA y UCCL– que en Zamora unen fuerzas para hacer visible la "asfixia" del sector en un momento clave, con la próxima PAC en ciernes y un acuerdo comercial de Europa con países del Cono Sur americano que vuelve a poner en solfa la producción agroalimentaria.

Tractores

A las 11.00 de la mañana empezarán a entrar los tractores por Cardenal Cisneros para concentrarse en La Marina, desde donde partirá una manifestación a pie hasta la Sunbdelegación del Gobierno, a las 12.30.

"Nos jugamos mucho, tanto con el acuerdo de Mercosur que puede dar la puntilla como con una PAC sin dotación de fondos suficiente", opina Aurelio González, responsable de UPA Zamora.

En opinión de Lorenzo Rivera, de COAG Zamora, "es más necesario que nunca movilizarse, a la vista de dos decisiones que van a condicionar el futuro de la agricultura y la ganadería, como la PAC y Mercosur. Hay que apretar para intentar que el acuerdo con Mercosur no se ponga en vigor y esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evalúe su base jurídica".

Opiniones / LOZ

Pues ni las limitaciones a la importación de los llamados "productos vulnerables" ni las cláusulas de salvaguarda que en teoría mejoran la protección de los agricultores y ganaderos, convencen a un sector que reclama "garantías jurídicas para defender la posición de nuestros productos. Sin garantías jurídicas no aceptamos este acuerdo", incide Lorenzo Rivera.

Más allá del pacto de la Unión Europea con Mercosur, el sector alerta sobre la deriva de producciones emblemáticas en Zamora como cereales, patata o remolacha. "Sin estar Mercosur en vigor no cubrimos costes de producción, con bajadas por encima del 30%. Esto es inasumible, totalmente lesivo para las pequeñas y medianas explotaciones", apunta Lorenzo Rivera.

"Las cláusulas de salvaguarda son papel"

"Las cláusulas de salvaguarda son papel, nos tienen que decir cómo van a controlar los productos. ¿Acaso los técnicos de la Unión Europea van a ir a hacer inspecciones en campos del Cono Sur para ver cómo siembran y crían al ganado?", señala Aurelio González, que advierte de un "problema serio" para el sector cerealista que "ya viene acusando bajadas de precios; si continúa así se va abandonar el cultivo de secano y eso sería dramático para el campo zamorano". O para los ganaderos de vacuno de carne, a quienes se les puede acabar el periodo de buenos precios actuales ante "la competencia feroz" de las producciones de Brasil y Argentina "con menos costes y sin las exigencias de bioseguridad que tenemos en España".

Tractorada hoy en Zamora / LOZ

Apela el líder de UPA a la "conciencia de los eurodiputados" que si bien votaron el acuerdo de Mercosur (PP y PSOE) "entiendan que la sociedad va en otro sentido y voten en consecuencia, rechazando este acuerdo y redactando otro en el que no se ponga en riesgo nuestro sector agropecuario con explotaciones familiares".

La puntilla

Para Antonio Medina, líder de Asaja en Zamora, "Mercosur es la puntilla, por eso es necesario que la nueva PAC se dote con fondos suficientes". Y en ese contexto surgen unas movilizaciones a nivel nacional donde "los agricultores y ganaderos nos jugamos el futuro. Porque en el papel todas las promesas y compromisos suenan muy bien, pero la experiencia nos dice que, o no se cumplen o tardan tanto en ejecutarse que muchas explotaciones se quedan en el camino, y si dejamos de producir, si hay un desabastecimiento nos vamos a matar por un mendrugo de pan".

Antonio Rodríguez, de UCCL, opina que "con el acuerdo de Mercosur, la garantía de calidad alimentaria está en el aire porque van a llegar productos que no cumplen. Lo estamos viendo con Marruecos, desde donde entran productos saltándose la normativa europea mientras a nosotros la sociedad nos exige unos requisitos que cuestan un dinero. Como no se mire por el sector primario llegará el momento que se necesite y no existirá porque nos lo hemos cargado".

Pacto con la India: Las movilizaciones han funcionado

El acuerdo de comercio entre la UE y la India demuestra que "las movilizaciones no han sido en vano", valoran las organizaciones agrarias. COAG interpreta que, "a diferencia de Mercosur, este acuerdo se ha firmado con un plausible equilibro para el sector agrario". De hecho, un grupo de alimentos "saldrán beneficiados puesto que sus aranceles serán ostensiblemente suavizados, como es el caso del vino, el aceite de oliva, los licores, los alimentos procesados o los zumos de frutas". Y otro grupo de alimentos, las producciones más sensibles para la negociación porque son alimentos con enorme valor socioeconómico para los agricultores europeos y, además, "el grupo que más representa a Castilla y León, han quedado fuera de las negociaciones. Hablamos de carne de vacuno o pollo, de cereales, arroz, azúcar o lácteos".

ara UPA, el acuerdo "refuerza el papel exportador de nuestros alimentos, al tiempo que protege de forma firme a los sectores más sensibles, como el vacuno, el azúcar, el arroz, la avicultura y la miel, que no se liberalizarán".

Por su parte, Asaja subraya que la exclusión de productos agrícolas más sensibles es consecuencia directa de la presión ejercida por las movilizaciones del campo europeo en Bruselas y Estrasburgo en las últimas semanas. Esta organización insiste en que el giro "demuestra que la movilización del sector funciona y que solo desde la presión y la unidad se puede evitar que la agricultura vuelva a ser la moneda de cambio de los grandes acuerdos comerciales".