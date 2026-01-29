El pueblo zamorano de Ferreras de Abajo: logros y desafíos ante el nuevo presupuesto

El Ayuntamiento de Ferreras de Abajo, cuya Corporación Municipal preside el alcalde popular Jesús Hernández López, contará para este ejercicio de 2026 con un presupuesto general de 664.477 euros coincidente en ingresos y en gastos para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes con unas infraestructuras y servicios acordes con los tiempos y necesidades.

Las arcas municipales recibirán la mayor inyección presupuestaria de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como la Junta de Castilla y León, Estado y Diputación Provincial de Zamora con 219.201 euros. Los impuestos directos generarán 153.619 euros, a los que se sumarán otros 102.897 euros de las tasas. Los ingresos patrimoniales aportarán un total de 112.804 euros. Las transferencias de capital sumarán 74.053 euros más.

En cuanto a inversiones, la mayor cuantía corresponderá a los bienes corrientes y servicios con 262.156 euros, seguido de las inversiones reales con 198.801 euros. A los gastos de personal se destinarán 124.394 euros. El Ayuntamiento de Ferreras de Abajo cuenta con una agrupación de secretaria e intervención con los consistorios de San Vicente de la Cabeza y Rabanales de Aliste. Como personal laboral cuenta con un operario de servicios múltiples y una auxiliar administrativa.

Estación depuradora de aguas residuales. | CH. S.

Las transferencias corrientes se elevarán a 73.908 euros. Ferreras de Abajo recibe la prestación de la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad “Tierra de Tábara”. A fondos de contingencia se destinarán 5.000 euros.

Entre los proyectos ya aprobados está el de abastecimiento de agua qué, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas Manuel Ángel Rodríguez, contará con una inversión económica de 31.052 euros. Una de las grandes apuestas de la Corporación Municipal es mantener en perfecto estado las redes, acuíferos y depósitos para garantizar en cantidad y en calidad un servicio de agua potable las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los propios vecinos reconocen la acertada e intensa labor del Ayuntamiento y la Corporación Municipal: “Tenemos la suerte de vivir en un municipio integrado por Ferreras de Abajo y Litos donde se ha avanzado mucho los últimos años en la puesta en marcha, adecuación y mejora de infraestructuras y servicios públicos siendo digno y justo de de reconocer el trabajo tanto del alcalde como de los concejales, el secretario y los operarios municipales”.

Entre los proyectos de futuro se trabaja en solventar las deficiencias en telecomunicaciones en Ferreras de Abajo. En teoría ahora se recibe la señal de un repetidor en Litos, pero la señal es muy deficiente. La idea es conseguir a corto plazo que se instale un repetido local propio por parte de la empresa American Tower España.

Depuración de aguas

En Ayuntamiento de Ferreras de Abajo, pueblo ribereño con el río Castrón situado entre el casco urbano y la Sierra de la Culebra, ya ha sacado adelante una de las grandes asignaturas pendientes y prioridades para esta legislatura con la construcción y puesta en marcha de una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) con una inversión de alrededor de 100.000 euros financiados en su mayor parte por la Junta de Casilla y León y la Diputación de Zamora que aportaron el 40% cada una, más el 20% que puso el Consistorio de fondos propios.

Jesús Hernández, alcalde de Ferreras de Abajo / Ch. S.

De esta manera gracias a la Edar se ha solventado la carencia de la localidad de un sistema adecuado a los tiempos y las necesidades para el tratamiento y depuración de las aguas residuales de la red general de saneamiento, una carencia que provocaba que los correspondientes vertidos no cumplieran con los parámetros establecidos por la actual normativa vigente.

Ferreras de Abajo ha optado por una tecnología para el sistema de depuración mediante humedales artificiales, tratamiento del tipo blando que destaca por su bajo impacto audiovisual en lugar paradisíaco como la ribera del río Castrón y la Sierra de la Culebra y a la vez de ofrecer un muy reducido coste energético a la hora de su explotación.

La depuración se hace en tres etapas diferentes, centrándose la primera en el pre tratamiento que está compuesto por un pozo de gruesos, aliviadero y reja, pozo de bombeo y tamizado de agua bruta donde se eliminan los sólidos. La decantación se hace mediante digestión primaria con un tanque Imhoff dividido en tres compartimentos, cámara de sedimentación, cámara de digestión de lodos y área de ventilación y acumulación de natas.

Por último, está el tratamiento biológico mediante los humedales horizontales, un sistema por el cual se reproducen los procesos de eliminación de contaminantes que tienen lugar en las zonas húmedas naturales. Estamos ante un sistema que se basa en balsas cubiertas de planta macrófitas, las cuales son las encargadas de proporcionar el oxígeno y sus raíces el sustrato necesario para la fijación de la población microbiana encargada de la eliminación de la contaminación.

Censo

El municipio de Ferreras de Abajo (Litos) alcanzó sus momentos de mayor esplendor poblacional justo en el año 1960 cuando se situó con 1.695 habitantes siendo por lo tanto uno de los municipios con más población de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. En la actualidad se sitúa con 451 empadronados de los cuales 220 son varones y 231 mujeres. A parte hay 94 hombres y mujeres allí nacidos, mayores de 18 años, que residen en el extranjero.

Los inmigrantes suman 23 y proceden de países como Francia y Alemania (21,7% en cada caso), seguidos de Portugal (17,4%), Marruecos (8,7%) y con un 4,3% Rusia, Rumanía, Chile y República Dominicana. La fuerte emigración de antaño ahora trae consigo que la población estacional (principalmente en los meses de julio y agosto) suela rondar los 2.600 personas según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por edades el sector más numeroso es el de la tercera edad con 196 jubilados entre los cuales hay 90 octogenarios, nonagenarios y centenarios. En el polo opuesto hay 28 niños siendo uno de los municipios con más manteniendo abierta una guardería infantil y colegio. En cuanto al crecimiento vegetativo el año más trágico fue el de 2005 con 25 fallecidos y el de 2007 con 24. En cuanto a la natalidad fue el 2007 el más prolífico en nacimientos con 7 bautizos mientras que en 2005, 2011, 2012 y 2017 no nació ningún niño.