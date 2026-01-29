Un cupón de la ONCE lleva el nombre de San Juan de la Cuesta y su patrimonio natural a toda España
La iniciativa de la ONCE busca dar visibilidad a San Juan de la Cuesta, llevando su nombre y su patrimonio natural a todos los rincones de España mediante su cupón diario
San Juan de la Cuesta (Zamora) se ha convertido en el protagonista del Cupón Diario de la ONCE. La edición correspondiente al 4 de febrero está dedicada a esta localidad zamorana, poniendo el foco en uno de los elementos naturales más representativos de su entorno: los castaños centenarios que dominan el paisaje.
La imagen elegida para el cupón muestra uno de estos imponentes castaños, símbolo del patrimonio natural de la zona y parte esencial del carácter rural y paisajístico del municipio. Estos árboles, con décadas, e incluso siglos de historia, son testigos vivos del paso del tiempo y forman parte del valor ambiental que distingue a San Juan de la Cuesta.
Con esta iniciativa, la ONCE vuelve a utilizar su cupón como escaparate para dar visibilidad a pueblos y enclaves de España, promoviendo el reconocimiento de su riqueza cultural y natural. En este caso, el homenaje se dirige a un paisaje que combina tradición, historia y naturaleza.
El Cupón Diario, que se distribuye en todo el territorio nacional, permitirá que San Juan de la Cuesta viaje hoy por miles de manos, llevando su nombre y su patrimonio natural a toda España.
