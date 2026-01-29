Un cupón de la ONCE lleva el nombre de San Juan de la Cuesta y su patrimonio natural a toda España

San Juan de la Cuesta (Zamora) se ha convertido en el protagonista del Cupón Diario de la ONCE. La edición correspondiente al 4 de febrero está dedicada a esta localidad zamorana, poniendo el foco en uno de los elementos naturales más representativos de su entorno: los castaños centenarios que dominan el paisaje.

La imagen elegida para el cupón muestra uno de estos imponentes castaños, símbolo del patrimonio natural de la zona y parte esencial del carácter rural y paisajístico del municipio. Estos árboles, con décadas, e incluso siglos de historia, son testigos vivos del paso del tiempo y forman parte del valor ambiental que distingue a San Juan de la Cuesta.

Con esta iniciativa, la ONCE vuelve a utilizar su cupón como escaparate para dar visibilidad a pueblos y enclaves de España, promoviendo el reconocimiento de su riqueza cultural y natural. En este caso, el homenaje se dirige a un paisaje que combina tradición, historia y naturaleza.

El Cupón Diario, que se distribuye en todo el territorio nacional, permitirá que San Juan de la Cuesta viaje hoy por miles de manos, llevando su nombre y su patrimonio natural a toda España.