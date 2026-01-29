Agricultores de Zamora en lucha: más de 300 tractores y las patatas por el suelo expresan la indignación del campo

Cientos de agricultores de toda la provincia y 300 tractores toman este miércoles las calles del centro de Zamora en una masiva protesta auspiciada por las organizaciones profesionales agrarias (UPA-COAG, Asaja y UCCL) en la que el sector agrario expresa su indignación con todos los cambios que amenazan la supervivencia de las explotaciones familiares, principalmente el acuerdo comercial UE-Mercosur que abrirá las puertas a la entrada en Europa de alimentos producidos en Sudamérica, pero también a la reforma de la PAC que pegará un tijeretazo a las ayudas.

Entre las 10 y las 11 de la mañana los tractores comenzaban a entrar por distintas carreteras de acceso a la ciudad y se dejaban notar con su marcha lenta y sus notorios pitidos por Cardenal Cisneros, Cristo Rey y las Tres Cruces, entre otras zonas de Zamora. Más tarde los tractores se concentraban junto al parque de La Marina, epicentro de la protesta, para dar vueltas alrededor de la céntrica plaza por las avenidas Príncipe de Asturias y Leopoldo Alas Clarín, donde se ubica la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur /

Frente a esta sede los tractores descargaron cientos de kilos de patatas y de trigo, remolacha y algunas vides que los viticultores se han visto obligados a arrancar al no poder garantizar la viabilidad del cultivo.

A las 12.30 los agricultores emprendieron una manifestación multitudinaria en la que participaron 4.000 personas según los convocantes, que recorrió la peatonal calle de Santa Clara hasta la plaza de la Constitución, donde se ubica la subdelegación del Gobierno central en Zamora.

¿Qué ocurre con Mercosur?

Las organizaciones agrarias zamoranas no se fían del paso dado por la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobando el reglamento que incluye nuevas cláusulas de salvaguarda para mejorar la protección de los agricultores en el acuerdo UE-Mercosur. La experiencia con otros pactos comerciales mantiene firme al sector en las movilizaciones.

En opinión de Lorenzo Rivera, de COAG Zamora, "hay que apretar para intentar que el acuerdo con Mercosur no se ponga en vigor y esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evalúe su base jurídica".

Vanessa Remesal

Pues ni las limitaciones a la importación de los llamados "productos vulnerables" ni las cláusulas de salvaguarda que en teoría mejoran la protección de los agricultores y ganaderos, convencen a un sector que reclama "garantías jurídicas para defender la posición de nuestros productos. Sin garantías jurídicas no aceptamos este acuerdo", incide Lorenzo Rivera.

Más allá del pacto de la Unión Europea con Mercosur, el sector alerta sobre la deriva de producciones emblemáticas en Zamora como cereales, patata o remolacha. "Sin estar Mercosur en vigor no cubrimos costes de producción, con bajadas por encima del 30%. Esto es inasumible, totalmente lesivo para las pequeñas y medianas explotaciones", apunta Lorenzo Rivera.

Para Antonio Medina, líder de Asaja en Zamora, "Mercosur es la puntilla, por eso es necesario que la nueva PAC se dote con fondos suficientes". Y en ese contexto surgen unas movilizaciones a nivel nacional donde "los agricultores y ganaderos nos jugamos el futuro. Porque en el papel todas las promesas y compromisos suenan muy bien, pero la experiencia nos dice que, o no se cumplen o tardan tanto en ejecutarse que muchas explotaciones se quedan en el camino, y si dejamos de producir, si hay un desabastecimiento nos vamos a matar por un mendrugo de pan".

Antonio Rodríguez, de UCCL, opina que "con el acuerdo de Mercosur, la garantía de calidad alimentaria está en el aire porque van a llegar productos que no cumplen. Lo estamos viendo con Marruecos, desde donde entran productos saltándose la normativa europea mientras a nosotros la sociedad nos exige unos requisitos que cuestan un dinero. Como no se mire por el sector primario llegará el momento que se necesite y no existirá porque nos lo hemos cargado".