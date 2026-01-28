Un zamorano elegido el mejor jefe de Sala en la XXIV edición de la Feria Gastronómica Madrid Fusión

La XXIV edición de la Feria Gastronómica de Madrid Fusión se ha celebrado estos días en la capital madrileña. En ella se ha reunido a profesionales, chefs, productores y amantes de la gastronomía bajo el lema “El cliente toma el mando”.

Este congreso internacional de alta cocina reafirma su papel como uno de los encuentros gastronómicos más influyentes del mundo, con un programa cargado de presentaciones, showcookings, talleres y actividades que reflejan las tendencias actuales del sector.

Los cocineros Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de la Taberna Masta, en Zarautz (Gipuzkoa), han sido declarados este miércoles como los Cocineros Revelación 2026.

En esta edición, Madrid Fusión, ha apostado por una edición especialmente diversa e internacional, con la presencia destacada de cocinas de fuera de España, como la gastronomía argentina en un pabellón propio, que comparten escenario con lo mejor de la oferta culinaria nacional.

Reconocimiento merecido a un zamorano

Por su parte, en la tercera edición del premio al Mejor Jefe de Sala, el galardón ha sido para Adrián Fernández, del restaurante Lera en Castroverde de Campo, Zamora.

Ha recibido este reconocimiento por su excelente capacidad para dirigir y dignificar el servicio de sala.

Por otro lado, Caleña, el restaurante ubicado en el corazón de las murallas de Ávila y dentro del Hotel La Casa del presidente, ha sido el restaurante ganador del VII Concurso Nacional de Escabeches Raíz Culinaria.

Noticias relacionadas

La 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España cierra con una contundente respuesta de congresistas (1.722), visitantes (25.992) y empresas expositoras (224). Una gran respuesta de asistencia en la edición más grande, más internacional, con la presencia de visitantes de 61 países, y con la mayor presencia de cocineros en sus 24 ediciones.