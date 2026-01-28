"Estamos perdiendo 200.000 euros anuales": la reserva de caza de la Sierra de la Culebra suma 16 años de exclusión de las ayudas ZIS

Brotes verdes para la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra que comienza a recuperar su fauna cinegética. Los últimos informes técnicos apuntan al mantenimiento de las poblaciones de corzos y jabalíes, mientras que en el caso de los ciervos anotan un ligero aumento, observándose además una ligera mejora en la calidad de los trofeos.

Así se expuso durante la Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra en la que se analizaron los resultados de la última campaña y aprobar la planificación de cara a la temporada 2026/2027. Una reunión anual celebrada en la Zamora en la que volvió a reivindicarse el agujero provocado por la exclusión de las ayudas ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica) en el año 2010.

"Estamos perdiendo una media de 200.000 euros anuales, así que las cuentas se echan fácil", lamenta José Manuel Soto, representante de los propietarios de Montes Vecinales en Mano Común. En total, 3,4 millones de euros que se han dejado de recibir y que condenan a la zona "a la miseria" porque "lo único que se saca procede de la caza". La retirada de las ayudas ZIS hace 16 años afectó directamente a seis reservas regionales de caza en toda Castilla y León ("Riaño", "Mampodre" y "Ancares" en la provincia de León, "Sierra de la Demanda" en Burgos, "Urbión" en Soria y "Sierra de la Culebra" en Zamora). "Y no puede ser". Tirando de hemeroteca, recordaba una noticia de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de 1994, año en el que "se repartieron 23 millones de pesetas y resulta en el 2025 lo que nos llega es cero".

A título personal, Soto volvía a responsabilizar al Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz pidiendo su dimisión porque "nos borró del mapa y aquí no vine ni un céntimo". Sobre la mesa, las peticiones para habilitar vías de escape en todos los pueblos en caso de incendio y la reparación de los caminos. Como ejemplo: el acceso que une Rihonor de Castilla con Santa Cruz de Abranes que "es un camino importante" en caso de evacuación de la población y de no poder hacer uso de la carretera.

Durante el encuentro se solicitó habilitar vías de escape en todos los pueblos en caso de incendio

Medidas que reivindican para que "no se vuelva a repetir" lo que pasó años atrás. Con la vista puesta en la tercera parte de la reserva que ha sorteado el paso de las llamas, recuerda Soto la necesidad de adelantarse a las catástrofes: "Siempre aparece el dinero a tierra quemada. Hay que invertirlo cuando el campo está verde".

El encuentro sirvió para poner de manifiesto la capacidad de recuperación de este espacio natural de 67.340 hectáreas, que mantiene su estatus como referente cinegético nacional e internacional bajo el principio de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Los informes técnicos presentados confirman que las principales especies de caza mayor han superado razonablemente las consecuencias de los grandes incendios de años pasados incluyendo al corzo que se mantiene pese a la incidencia de la enfermedad de la mosca o "cefenemiosis".

En cuanto a los resultados económicos, la temporada 2025/2026 se ha cerrado con una recaudación total de 235.373,25 euros. El ciervo continúa siendo el principal motor económico de la Reserva, representando el 75% de los ingresos, seguido por el jabalí (10%) y el corzo (8%).

Plan de Caza Mayor

De cara a la temporada 2026/2027, el plan de caza mayor contempla, entre otros cupos, la caza a rececho de 23 ciervos medallables (Clases A1 y A2), 40 ciervos selectivos (Clase B) y 20 de control poblacional (Clase C), además de mantener los aguardos de jabalí por daños.

La subasta pública tendrá lugar el 21 de febrero en Villardeciervos.

50.000 euros de inversiones

Con la vista puesta en la recuperación de la zona afectada, la Junta Consultiva ha aprobado una inversión estimada de 50.000 euros con cargo al Fondo de Gestión para el año 2026 destinados a la mejora del hábitat, proveer a la fauna de alimentación suplementaria y en materia de mantenimiento de infraestructuras.

De esta manera, 25.000 euros se destinarán a tratamientos selvícolas, desbroces y siembras para crear superficies de alimentación, 15.000 euros para el suministro de cereal, alfalfa y sales, 7.000 se emplearán en la reparación de infraestructuras cinegéticas y los 3.000 restantes para renovación de material.

Asimismo, en el ámbito del uso público y turístico, se prevé la construcción de un nuevo mirador elevado para la observación de fauna en Villardeciervos y la restauración de la piscina fluvial en Riomanzanas.

La gestión de los daños causados por la fauna sigue siendo una prioridad. Durante el último año se tramitaron indemnizaciones por daños agrícolas por valor de más de 37.000 euros, mientras que los expedientes por daños ganaderos (lobo y zorro) han supuesto pagos y valoraciones superiores a los 79.000 euros. Para mitigar esta problemática, el Plan Técnico destaca el éxito de las esperas de jabalí, una modalidad que ha tenido gran aceptación y ha contribuido a reducir los daños y accidentes.

Los propietarios abordaron por su parte la necesidad de ofrecer información puntual de todos los expedientes de daños.