Nieve en Zamora: estado de las carreteras en la provincia

El temporal de nieve que afecta este miércoles a la provincia de Zamora ha provocado una mañana complicada en la red viaria, aunque sin incidencias de especial relevancia y con la mayoría de las carreteras abiertas y sin restricciones, según el balance ofrecido a primera hora de la tarde por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

Blanco explicó que la Agencia Estatal de Meteorología llevaba días advirtiendo de la situación y que, por ello, los dispositivos de la Administración General del Estado estaban preparados. La Unidad de Carreteras trabaja de forma continua con treinta máquinas quitanieves, que no han comunicado problemas destacables más allá de los habituales en este tipo de episodios.

La Agencia Estatal de Meteorología señala que la nieve seguirá presente en Zamora, sobre todo en Sanabria se mantiene activo el aviso por nevadas hasta las 18.00 horas de hoy, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante y atender a las indicaciones de tráfico.

Las rachas de viento también serán una constante hasta esa misma hora, con velocidades máximas de 90 kilómetros por hora, por lo que se pide extremar la precaución en las vías.

Estado de las carreteras

En las comarcas de Aliste, Tábara y Alba, así como en el resto de la provincia, las carreteras se encuentran completamente despejadas y abiertas al tráfico.

En la zona de Sanabria-La Carballeda, las vías están despejadas, si bien se recomienda circular con precaución por la acumulación de nieve en ambas orillas en tramos de municipios como Valdespino, Robleda, San Juan de la Cuesta, Rionegro del Puente, Escudero, Santiago de la Requejada, Rosinos y Palacios de Sanabria, donde se ha acumulado abundante nieve en los márgenes.

En la comarca de Sanabria, los trabajos se han realizado de forma continuada durante la noche y a lo largo de la mañana para retirar la nieve y esparcir sal, logrando que las carreteras se encuentren actualmente despejadas. Está previsto realizar un nuevo repaso esta tarde para completar las labores de limpieza y fundentes.

Las máquinas han actuado especialmente en los municipios de Galende, Trefacio, San Justo, Cobreros, Hermisende y Lubián, y volverán a intervenir esta tarde en la carretera de acceso a San Ciprián de Sanabria y La Tejera, donde ha continuado nevando.

En el resto de la provincia, las máquinas han intervenido en zonas de Aliste y Benavente, aunque a media mañana la situación meteorológica ha mejorado y las carreteras permanecen despejadas.

El operativo de la Guardia Civil permanece desplegado en toda la provincia, con patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y diez vehículos del sector de Tráfico patrullando de forma permanente. Durante la mañana se produjeron 110 embolsamientos de camiones en la autovía A-66, que ya han sido resueltos.

Incidencias registradas en las carreteras

Durante la jornada, se han registrado algunas salidas de vía de carácter leve y algún golpe por alcance, así como numerosas solicitudes de información por parte de conductores, a las que la Guardia Civil dio cobertura.

El subdelegado quiso destacar una actuación concreta por su importancia. A las 7.50 horas, una ambulancia que trasladaba a dos pacientes desde La Coruña a Madrid sufrió una avería en la provincia a causa de las condiciones meteorológicas y del estado de la vía, quedándose sin motor y sin calefacción.

Tras el aviso del conductor, una patrulla de la Guardia Civil trasladó a los pacientes hasta el bar de una gasolinera en Mombuey, donde permanecieron a la espera de la sustitución o reparación del vehículo sanitario.

Carretera cortada en Laguna de Peces

A este respecto, una de las carreteras que continúa cortada es la ZA-103, concretamente desde el punto kilométrico 6,200 hasta el 16.700, en la zona de Laguna de Peces, por lo que se cataloga como nivel negro.