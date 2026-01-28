La nieve deja en evidencia la falta de medios para despejar las calles de los pueblos sanabreses

Medio centenar de pueblos en la comarca de Sanabria y Carballeda se despertaron esperando el paso de las máquinas quitanieves a primera hora de la mañana para poder salir a trabajar o bajar al médico a Puebla de Sanabria o Mombuey.

Esa fue la principal preocupación de sanabreses y carballeses tras el paso de la borrasca “Kristi” que barrió con nieve las zonas de montaña, descendiendo a 700 metros, dejando en blanco los 12 pueblos del municipio de Galende, los 13 del municipio de Cobreros o los pueblos de la Cabrera Sanabresa, de Villarejo, a Escuredo pasando por Rábano y San Ciprián de Sanabria. Entre 10 y 20 centímetros se registraron en los pueblos a diferentes cotas, desde los 1.478 metros de altitud de Escuredo a los 941 metros de Puebla.

A primera hora de la mañana, los operarios municipales de Puebla de Sanabria dispensaban fundentes en el entorno del Centro de Salud de Sanabria, donde se llevaron a cabo las etraciones de sangre programadas, no así en el Centro de Salud de Lubián, donde se anunciaba la suspensión de los análisis desde la Delegación Territorial de la Junta. El reparto de sal se realizaba en todos los barrios, aunque las quejas de los vecinos de Puebla se exteriorizaban el día antes señalando la falta de limpieza de las aceras y en particular las calles del casco histórico con riesgo de caídas por hielo, tras el deshielo de la nieve.

La caída de un pino cortó la carretera de Mombuey a Donado hasta que fue retirado por los agentes de la Guardería Medioambiental de Mombuey.

La red principal, autovía A-52 y la Nacional 525 no sufrieron restricciones, aunque a primera hora la Subdelegación de Gobierno emitía el aviso de circular con precaución, al estar habilitado un solo carril a su paso por Requejo hasta el puerto de Padornelo, que fue mejorando a lo largo de la mañana, mientras los vehículos quitanieves despejaban el segundo carril de la autovía avanzada la mañana.

El río Tera que el día anterior estaba en alerta naranja tendía a estabilizar su caudal, en torno a los 52 y 53 metros cúbicos por segundo a lo largo de la tarde, según los datos de SAIH Duero. El porcentaje de agua embalsada en los pantanos de Nuestra Señora de Agavanzal y Valparaíso alcanzaba el 88,7% y 94,7% de su capacidad respectivamente, mientras que Cernadilla se prepara para el deshielo con el 45% de su capacidad de almacenaje.

Pueblos como Santa Colomba de Sanabria o San Martín de Terroso sufrieron la falta de medios municipales para la limpieza de al menos la calle principal de acceso al pueblo, ya que las quitanieves solo mantienen limpia la carretera. Los vecinos denunciaron el pasotismo del Ayuntamiento de Cobreros, y señalaban un caso ocurrido en la anterior nevada, donde el vehículo sanitario que tenía que entrar al Barrio Cima de San Martín no pudo acceder y un paciente tuvo que ser evacuado en todoterreno. “No se limpia ni una sola calle” se quejaban los vecinos del Barrio Cima.

En Villarejo de la Sierra, perteneciente al municipio de Rosinos del Requejada, arreciaban las críticas a Confederación Hidrográfica del Duero tras la crecida de los ríos Los Molinos y Valdesanabria que atraviesan el término y el estado del puente a Espadañedo que les impide pasar de un lado a otro, en un pueblo con un único acceso.

En Terroso, donde la calle principal era una pista de patinaje, todavía se acuerdan de las nevadas al llegar el mes de diciembre y enero cuando familias portuguesas regresaban a pasar las vacaciones de invierno y se encontraban el puerto intransitable. Varios jóvenes del pueblo se encargaban de poner las cadenas que compraban donde Paquito, en Requejo, que tenía cadenas como buen hijo de caminero que era.

En una ocasión “un conductor portugués se salió de la carretera y cogió miedo. Nos contrató para llevar el coche hasta Chaves. Subimos dos coches. Conducía un Talbot de aquella época. Y detrás llevamos otro coche, un SIMCA, para la vuelta. Nos pagaba en francos, que entonces no sabíamos cuánto era el cambio. Le preguntamos al cartero que nos dijo lo que costaba. Le cobramos unas 15.000 pesetas de la época, que era mucho”. Así sorteaban el viaje por la nacional 525.