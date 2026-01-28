El Ministerio "acolchará" los montes afectados en el incendio de Molezuelas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico empleará la técnica del mulching o "acolchado de astilla" para proteger el terreno afectado por el incendio de Molezuelas de la Carballeda del pasado verano. La actuación, que se encuadra dentro de las obras de emergencia de restauración hidrológico-forestal en la zona, contempla el extendido de paja manual o aérea que ya se empleó en el incendio de Porto de Sanabria.

El objetivo último es garantizar la retención de la humedad del suelo y evitar la erosión intensa provocada por las lluvias de otoño e invierno, motivo por el cual se hace "imprescindible iniciar inmediatamente" dichas actuaciones. El documento redactado por el departamento dirigido por la ministra Sara Aagesen recomienda priorizar su ejecución al considerarse una "catástrofe natural" y ante la imposibilidad de aplazarlas en el tiempo "porque perderían su eficacia".

Más allá de la restauración, los trabajos también contemplan mejoras en la red de pistas forestales de cara a garantizar la accesibilidad a los rodales así como la reparación de infraestructuras dañadas (pistas, pasos y depósitos de agua y sus captaciones, etc.) y la construcción de charcas que sirvan tanto para el abastecimiento de la fauna como de los servicios de extinción en caso de incendio.

La contratación de estos servicios se ha formalizado con la empresa Estudios y Trabajos Forestales S.L. por un importe de 500.001 euros, impuestos incluidos, con cargo al presupuesto de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Dicho importe es susceptible de ser cofinanciado por el Feder en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027.

Un helicóptero durante las labores de extinción. | J. L. F. (ARCHIVO)

Zonas de actuación

Los trabajos se ejecutarán sobre la superficie forestal "más dañada" y "donde las labores se hacen más necesarias" de los términos municipales de Ayoó de Vidriales, Cubo de Benavente, San Pedro de Ceque, Brime de Sog y Fuente Encalada, y se desarrollarán en los montes catalogados de utilidad pública (MUP) número 48, 46, 49, 50, 47, 169, Za-3112, Za-3101, Za-3149, Za-3136, Za-3145, Za-3141 y Za-3148, todos ellos ubicados en la provincia de Zamora.

El conjunto de actuaciones contempla la trituración de árboles en pie creando un mulching o acolchado de astilla que será repartida sobre el terreno, así como el extendido de paja de forma aérea o manual. Asimismo, se prevé la construcción de fajinas, albarradas y diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y elementos de retención de sedimentos, la apertura de pistas de acceso a los rodales de actuación, la construcción de charcas y la instalación de pastizales.

Las actuaciones sobre las zonas afectadas también priorizarán trabajos de clareo, corta, desbroce, desramado y tronzado de restos de madera, recogida de semilla, control de la erosión y tratamientos selvícolas.

Con estos trabajos se persigue disminuir el aporte de cenizas y arrastres, favorecer la regeneración natural del ecosistema, limitar la escorrentía y pérdida de suelo por erosión en laderas y cauces, reducir el riesgo de avenidas e inundaciones y evitar la proliferación de plagas y de procesos erosivos, como consecuencia del debilitamiento y pérdida de la cubierta forestal. Paralelamente, los servicios encargados buscan reducir la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y asegurar el mantenimiento de infraestructuras de interés general.

Valoración del incendio

El fuego de Molezuelas, declarado el 10 de agosto de 2025, arrasó 32.695,39 hectáreas según las primeras estimaciones. Casi la mitad del terreno calcinado (el 49,7%) fue superficie forestal arbolada con grandes formaciones boscosas, bosques de riberas y repoblaciones de rebollos, encina y pino negral. El fuego también afectó a 4.517,39 hectáreas de montes catalogados como de utilidad pública cebándose especialmente con los denominados "Chana del Río", "Chana de Valseco", "El Pinar", "Mata Encina", "Requejo y Cañaveral", "Cabezo y Rincón", "Roderos y Valdemengos" y "Valdemaniel y Cañizo".

En lo referido a la afección a Red Natura 2000, el incendio alcanzó las Riberas del Río Órbigo y afluentes y Lagunas de Tera y Vidriales (catalogadas como Zonas de Especial Conservación) y los espacios Valdería Jamuz, Montes Aquilanos, declarados Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El informe hace mención a "cuantiosos" daños forestales de "gran trascendencia" al afectar a una zona donde la vegetación juega un importante papel de control de la erosión y mejora de la biodiversidad además de su gran valor paisajístico.